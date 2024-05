Gestul incredibil făcut de Csikszereda pentru suporterii lui Dinamo care au făcut deplasarea la Miercurea Ciuc: „Totul pe costurile noastre”

Csikszereda a făcut un gest superb pentru de promovare/retrogradare în SuperLiga. Returul și e programat luni, 27 mai, de la ora 20:00.

Ce gest superb a făcut Csikszereda pentru suporterii lui Dinamo: „Cerere mare de bilete, e sold-out!”

Partida de care depinde soarta lui Dinamo se va juca pe stadionul municipal din Miercurea Ciuc, care are o capacitate de doar 4000 de locuri.

ADVERTISEMENT

„Încercăm să facem o figură frumoasă. Eu zic că am făcut un joc bun și la București. Păcat că am luat primul gol atât de repede. Nici n-a început bine repriza a doua și deja am luat gol. Dar am făcut un joc bun.

Cu siguranță partida din această seară va fi foarte dificilă. Dinamo pleacă cu un avantaj de două goluri și e clar că au prima șansă. Dar noi suntem pregătiți să dăm o replică bună.

ADVERTISEMENT

S-au mai văzut minuni în fotbal. Chiar Dinamo a trăit unele. Sperăm și noi să ne legăm de una și, de ce nu, să obținem o performanță istorică pentru clubul nostru.

E un moment de sărbătoare în oraș. Lumea e conectată la acest eveniment. Cerere mare de bilete, e sold-out. În rest, ce să vă spun, vremea e închisă. Cam astea sunt informațiile de la noi. Lotul e valid, nu avem absenți și așteptăm partida cu mare încredere”, a declarat Eugen Pîrvulescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

„E formă de respect pentru suporterii lui Dinamo”

Pentru meciul de la Miercurea Ciuc, Dinamo a primit doar 125 de bilete, așa cum prevedere regulamentul, adică 5% din capacitatea stadionului municipal.

„Am pus la dispoziție 125 de bilete conform protocolului și regulamentelor în vigoare. De asemenea, președintele clubului nostru, domnul Zoltan Szondy, din inițiativa dânsului, pe care o aplaud, a făcut un gest. Suporterii dinamoviști care vor sta în afara stadionului pot să vadă meciul pe un ecran de 14 metri pătrați.

ADVERTISEMENT

Pe costul nostru, e inițiativa președintelui Zoltan Szondy. Nu a fost ideea mea, a fost ideea dânsului și personal l-am felicitat. E o formă de respect pentru suporterii lui Dinamo, care la partida tur s-au comportat foarte ok cu noi.

Nu au fost scandări xenofobe, nu au fost probleme și cred că respectul contează foarte mult. (n.r. – Jucătorii dumneavoastră cum s-au simțit pe Arena Națională?) Atmosfera a fost fantastică. Și ei au jucat bine. Dacă jucam așa în play-off, promovam direct. Nu mai așteptam barajul. S-au simțit fotbaliști. Să joci cu 40.000 de spectatori? Fantastic! Euzic că am făcut un joc bun, dar în seara asta trebuie să facem un joc foarte bun ca să ne calificăm.

Plecăm de la 2-0, trebuie să remontăm acest handicap. Nu este ușor, dar suntem pregătiți 100%”, a adăugat oficialul divizionarei secunde.

GESTUL facut de Csikszereda pentru SUPORTERII lui Dinamo care AU VENIT la Miercurea Ciuc