Gestul incredibil făcut de miliardarul Rinat Ahmetov în memoria lui Mircea Lucescu: „Noi nici nu mai știam cum arată”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională miercuri și joi, acolo unde aproximativ 15.000 de oameni au fost pentru a-și lua rămas bun de la „Il Luce”, printre ei fiind și foști colaboratori sau prieteni, precum patronul de la Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov.

a făcut un efort considerabil pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu. Din informațiile obținute de FANATIK, se pare că a fost pentru prima dată când Rinat Ahmetov a ieșit din țară după ce Rusia a început războiul și a atacat Ucraina. Gestul este cu atât mai semnificativ și arată respectul pe care i l-a purtat lui Mircea Lucescu, omul care a făcut din Șahtior una din cele mai bune echipe din Europa.

ADVERTISEMENT

„Rinat Ahmetov a insistat să îl conduc la aeroport. Este prima oară de când a început războiul când iese din Ucraina. A spus că dacă tot a venit la București va merge și la meciul lui Sahtior cu AZ Alkmaar. A spus că nu mai merge la niciun meci pe stadion după plecarea lui Mircea Lucescu. Acesta va fi primul din 2014”, a spus Arcadie Zaporojanu pentru FANATIK.

Prezența miliardarului la București i-a șocat și pe jurnaliștii din Ucraina, care nu l-au mai văzut public de 12 ani: „Nu vine la meciuri, nu are niciun fel de apariție publică. Noi nici nu mai știam cum arată, cu ocazia asta l-am văzut!”, a fost afirmația unui jurnalist din Ucraina pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Sosit în jurul orei 16:30 în București, cu un avion privat, Rinat Ahmetov a venit direct la Arena Națională, acolo a stat preț de aproximativ 30 de minute. A fost vizibil emoționat la întâlnirea cu familia Lucescu și a stat în fața sicriului lui Mircea Lucescu preț de zeci de secunde. Ucraineanul a îmbrățișat-o cu căldură pe doamna Neli, cât și pe Răzvan, fiind însă în permanență flancat de mai mulți agenți de securitate.

ADVERTISEMENT

Rinat Ahmetov, cuvinte superbe despre Mircea Lucescu

Rinat Ahmetov a discutat preț de câteva minute și cu presa din România

ADVERTISEMENT

„Sunt astăzi aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. S-a întâmplat pe neașteptate, este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, dar și pentru fanii fotbalului din România, Ucraina și din toată lumea. Mircea Lucescu a fost prietenul meu. Am colaborat 12 ani, am lucrat împreună și am cucerit 22 de trofee: 8 titluri, 6 cupe, 7 supercupe și în final și Cupa UEFA (n.r. – actuala Europa League). Îmi amintesc că după ce am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit.

Vă amintiți că s-a pozat și a fluturat drapelul României. De asta cred că trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa peste hotare, în alte campionate. Noi am lucrat împreună și am împărțit atât bucurie, cât și durere, iar asta ne-a făcut să devenim prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea. Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”, a spus Rinat Ahmetov.