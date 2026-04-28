Gestul incredibil pe care Florin Manea vrea să-l facă pentru a se rupe de Rapid! Revolta impresarului: „Să mă dai afară din stadion când sunt cu fiul meu?!”

Florin Manea, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din România și, totodată, fiul regretatului Nicolae Manea, legendă a Rapidului, este pe lista neagră a clubului din Giulești. Agentul FIFA nu este lăsat să stea în tribune și anunță că va lua măsuri radicale.

La începutul acestui an, Florin Manea a primit o adevărată lovitură din partea clubului la care tatăl său a scris istorie. Impresarul a dorit să meargă la un derby cu Dinamo împreună cu fiul său, însă nu a fost lăsat să intre în incinta arenei din Giulești. În trecut, agentul FIFA a criticat conducerea clubului de sub Podul Grant.

Situația este una delicată. iar Florin, fiul său, este acum interzis pe arena din Giulești. Până acum, clubul din Superliga României nu a explicat motivele din spatele acestei decizii.

Florin Manea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația cu care se confruntă și anunță că va lua măsuri. Impresarul pare decis să scoată numele tatălui său, Nae Manea, de la tribuna VIP de pe , în semn de protest: „Care au fost obiectivele Rapidului la început de sezon? Cupa României și un loc pe podium. Sunt aproape să rateze ambele obiective. Rapidul și-a atins obiectivul doar când era Mihai Iosif pe bancă, când nu a retrogradat. Acela era obiectivul atunci. Câți ani au trecut de atunci? Vreo 6. Când în 6 ani nu îți îndeplinești obiectivul, cine e de vină? Patronul nu are de ce să plece.

Ne-am nenorocit dacă pleacă patronul, deși el m-a pus pe blacklist. Dacă nu știe el ce se întâmplă în club… De ce m-a pus pe blacklist? Ce am făcut? Toată familia. Eu, tata, mama. Familia Manea e pe blacklist. Mă gândesc serios să scot numele lui tata de la tribuna VIP. Pe bune.

A jucat 40 de ani la Rapid tata. Mă dai afară din stadion cu fiul lângă mine!? Eram cu fiul meu. Eu niciodată nu am dat în băiatul domnului Șucu. Copilul meu a crescut în stadionul ăla, unde a jucat bunicul lui. Să îl dai afară pe copil din stadion? A început să plângă copilul meu. Am poze din 1978 pe stadionul ăla. Ce am făcut? Am avut o discuție normală cu domnul Robert Niță. Cum să mă dai afară? Mă gândesc serios să scot numele lui tata din Giulești. Tata e un om care merită să fie batjocorit? Nu mai e Rapidul meu. Tot stadionul l-a înjurat pe Becali. A dat vreodată pe cineva afară? Nu am vorbit urât, nu am înjurat. Mi-am spus opinia”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.