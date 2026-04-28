Gestul incredibil pe care Florin Manea vrea să-l facă pentru a se rupe de Rapid! Revolta impresarului: „Să mă dai afară din stadion când sunt cu fiul meu?!”

Florin Manea, pus pe lista neagră de Rapid, acuză conducerea și anunță măsuri radicale. Impresarul vrea să retragă numele lui Nae Manea de la tribuna VIP de pe Giulești!
Alex Bodnariu
28.04.2026 | 12:12
Gestul incredibil pe care Florin Manea vrea sal faca pentru a se rupe de Rapid Revolta impresarului Sa ma dai afara din stadion cand sunt cu fiul meu
Florin Manea, dezamăgit total de situația în care a ajuns Rapidul. Gestul pe care este dispus să îl facă după ce a fost interzis pe stadion
Florin Manea, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din România și, totodată, fiul regretatului Nicolae Manea, legendă a Rapidului, este pe lista neagră a clubului din Giulești. Agentul FIFA nu este lăsat să stea în tribune și anunță că va lua măsuri radicale.

Decizie șoc la Rapid! Florin Manea, pus pe lista neagră

La începutul acestui an, Florin Manea a primit o adevărată lovitură din partea clubului la care tatăl său a scris istorie. Impresarul a dorit să meargă la un derby cu Dinamo împreună cu fiul său, însă nu a fost lăsat să intre în incinta arenei din Giulești. În trecut, agentul FIFA a criticat conducerea clubului de sub Podul Grant.

Situația este una delicată. Nicolae Manea a scris istorie în tricoul Rapidului, iar Florin, fiul său, este acum interzis pe arena din Giulești. Până acum, clubul din Superliga României nu a explicat motivele din spatele acestei decizii.

Florin Manea, dezamăgit total de situația în care a ajuns Rapidul. Gestul pe care este dispus să îl facă după ce a fost interzis pe stadion

Florin Manea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația cu care se confruntă și anunță că va lua măsuri. Impresarul pare decis să scoată numele tatălui său, Nae Manea, de la tribuna VIP de pe Arena Giulești, în semn de protest: „Care au fost obiectivele Rapidului la început de sezon? Cupa României și un loc pe podium. Sunt aproape să rateze ambele obiective. Rapidul și-a atins obiectivul doar când era Mihai Iosif pe bancă, când nu a retrogradat. Acela era obiectivul atunci. Câți ani au trecut de atunci? Vreo 6. Când în 6 ani nu îți îndeplinești obiectivul, cine e de vină? Patronul nu are de ce să plece.

Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au...
Digi24.ro
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns semnăturile necesare și depun azi moțiunea de cenzură. Ce urmează

Ne-am nenorocit dacă pleacă patronul, deși el m-a pus pe blacklist. Dacă nu știe el ce se întâmplă în club… De ce m-a pus pe blacklist? Ce am făcut? Toată familia. Eu, tata, mama. Familia Manea e pe blacklist. Mă gândesc serios să scot numele lui tata de la tribuna VIP. Pe bune.

Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte.
Digisport.ro
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"

A jucat 40 de ani la Rapid tata. Mă dai afară din stadion cu fiul lângă mine!? Eram cu fiul meu. Eu niciodată nu am dat în băiatul domnului Șucu. Copilul meu a crescut în stadionul ăla, unde a jucat bunicul lui. Să îl dai afară pe copil din stadion? A început să plângă copilul meu. Am poze din 1978 pe stadionul ăla. Ce am făcut? Am avut o discuție normală cu domnul Robert Niță. Cum să mă dai afară? Mă gândesc serios să scot numele lui tata din Giulești. Tata e un om care merită să fie batjocorit? Nu mai e Rapidul meu. Tot stadionul l-a înjurat pe Becali. A dat vreodată pe cineva afară? Nu am vorbit urât, nu am înjurat. Mi-am spus opinia”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Pancu, Deac şi Camora! Anunţul oficial: cine pleacă, cine...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Pancu, Deac şi Camora! Anunţul oficial: cine pleacă, cine vine la CFR Cluj
Pleacă sau rămâne Zeljko Kopic la Dinamo? Anunțul staff-ului: „Asta am vorbit cu...
Fanatik
Pleacă sau rămâne Zeljko Kopic la Dinamo? Anunțul staff-ului: „Asta am vorbit cu el înainte de meci”
Dănuţ Lupu şi Robert Niţă s-au încins în direct, după Dinamo – Rapid...
Fanatik
Dănuţ Lupu şi Robert Niţă s-au încins în direct, după Dinamo – Rapid 3-1: “Ai mai văzut aşa gafă?!” / “Aşa gafă de antrenor? Niciodată!”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
