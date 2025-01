Gestul inexplicabil al unui român din Italia, care a provocat o explozie în locuința sa. „Avea bricheta în mână și râdea”

Tragedia s-a produs miercuri noapte, în regiunea Veneto, Italia. Un pensionar român de 76 de ani, ce locuia cu fiica și nepotul, și-a pus capăt zilelor chiar în interiorul apartamentului. S-a baricadat în bucătărie și a provocat explozia unei butelii.

Gest inexplicabil din partea unui pensionar român din Italia

a avut loc în localitatea Villafranca Padovana, regiunea Veneto, Italia. Ioan Toma locuia la etajul 1 al unui bloc, împreună cu fiica, Alina și nepotul, Marian. Cu puțin timp înainte de tragedie, cel din urmă a observat un comportament ciudat, conform

Bătrânul a mers la bucătărie, unde s-a baricadat cu ajutorul unei canapele proptite în ușă, iar mai apoi a deschis o butelie de gaz de 25 de kilograme și a aprins o bruchetă. Explozia a fost urmată de un incendiu, ce a distrus mare parte din apartament.

Nepotul a încercat să-l oprească, însă nu a reușit. A fost martor la aceste și a văzut, prin crăpătura ușii, cum bătrânul ținea bricheta în mână și râdea.

„M-am alarmat când am auzit zgomote ciudate venind din bucătărie. L-am văzut pe bunicul închis acolo, manevrând buteliile de gaz. L-am întrebat ce face, avea un comportament aproape euforic. Între timp, pusese muzică la maxim pe telefonul său, avea o brichetă în mână și râdea.

Am încercat să-i iau bricheta din mână și i-am spus să se oprească, dar mi-a spus hotărât să plec, zicându-mi „du-te”. Puteam să-l văd doar printr-o crăpătură, după ce am împins ușa cu forță și am reușit să mut canapeaua câțiva centimetri. L-am văzut cu ochii mei când a aprins focul. A pornit scânteia, iar flăcările au izbucnit, cu o explozie care a spart parțial ferestrele și a distrus ușa bucătăriei.

Am încercat până în ultima clipă să-l scot afară, dar n-am putut face nimic. Focul s-a răspândit în cameră și pe holul din față, dar niciunul dintre noi nu a fost complet prins de incendiu”, povesteşte Marian, conform sursei menționate.

Alina a fost rănită de ușa bucătăriei

Nu numai Marian era în casă la acel moment, ci și fiica pensionarului, Alina, care tocmai se întorsese de la muncă. În momentul exploziei, ușa a fost smulsă și i-a provocat răni în zona capului.

„Cu puțin timp înainte să se întâmple, am vorbit şi totul părea normal. Era un om activ și capabil, nu ne-am fi gândit niciodată că ar putea face așa ceva. Se simțea bine, în ciuda vârstei, și nu avea niciun motiv să recurgă la acest gest”, spune fiica bărbatului, potrivit sursei citate.

Tot ea a fost cea care a alarmat vecinii și i-a anunțat să iasă cât mai repede din bloc. Nouă persoane, pe lângă familia Toma, au fost duse la adăpost. Clădirea este de nelocuit.

Primarul din Villafranca Padovana, Luciano Salvò este șocat de cele întâmplate. Acesta susține că familia nu avea probleme financiare, iar bătrânul ducea o viață normală.

„Ioan era un pensionar complet normal, parte dintr-o familie la rândul ei normală, care nici măcar nu avea probleme economice.Două dintre cele trei apartamente nu sunt locuibile și nu știm cât timp vor rămâne așa, fiind și sub sechestru. Am activat rețeaua de solidaritate locală, deoarece nimeni dintre ei nu are altceva asupra lor în afară de documentele pe care au reușit să le salveze”, a spus Luciano Salvò.