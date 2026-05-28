Sport

Gestul inimos pe care Ion Țiriac vrea să-l facă pentru Nadia Comăneci, dar este refuzat de stat: ”Zic că facem fraudă fiscală”

Cum este Ion Țiriac împiedicat de statul român să-i facă Nadiei Comăneci un cadou de milioane de euro. Miliardarul a explicat situația delicată în care se află.
Alexa Serdan
28.05.2026 | 08:15
Gestul inimos pe care Ion Tiriac vrea sal faca pentru Nadia Comaneci dar este refuzat de stat Zic ca facem frauda fiscala
Ce gest ar vrea să facă Ion Țiriac pentru Nadia Comăneci, dar nu poate. Sursa foto: hepta.ro. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Fostul jucător profesionist de tenis Ion Țiriac este recunoscut pentru actele sale de caritate. Afaceristul român a vrut să facă un gest inimos pentru Nadia Comăneci, însă a primit un mare „Nu”. De ce a fost, de fapt, refuzat de către autoritățile române să facă acest pas.

Ion Țiriac, împiedicat să o onoreze pe Nadia Comăneci

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme Ion Țiriac (87 ani) a făcut o mărturie neașteptată. A povestit că a fost aproape să obțină o mică avere de pe urma fostei gimnaste Nadia Comăneci (64 ani). S-a vehiculat suma de 1 milion de euro, miliardarul român având numai aprecieri pentru Zeița de la Montreal.

ADVERTISEMENT

Renumitul om de afaceri vrea să o recompenseze pentru performanțele pe care le-a atins în urmă cu 50 de ani. Și-a propus să-i ofere „un cadou” care se ridică la o sumă uriașă, dar nu reușește pentru că este împiedicat de autoritățile române. I se pun piedici pentru că nu este legal, în ciuda faptului că investiția îi aparține în totalitate.

Concret, vrea să-i doneze sportivei sala care îi poartă numele. Proiectul intitulat GymNadia se găsește în localitatea Otopeni din județul Ilfov. Locația va fi găzduită la etajul superior al Patinoarului Allianz-Țiriac Arena. Sala reprezintă o facilitate sportivă unică, atât din perspectiva infrastructurii, cât și a dotărilor puse la dispoziția tuturor cursanților.

ADVERTISEMENT
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete...
Digi24.ro
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă

Spațiul a fost amenajat cu echipamente de cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Ion Țiriac s-a asigurat că pasionații de gimnastică vor fi pregătiți în cele mai bune condiții, antrenamentele fiind avizate de către Fundația Nadia Comăneci. Cursurile vor fi gratuite prin Fundația afaceristului, cât și contra cost.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

„Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud.

ADVERTISEMENT

Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple! (N.r. Un exemplu) Sala Nadia. Eu cheltuiesc 6 milioane pe sală, dar de ce să mai dau încă 1,5 milioane pe TVA?! Că eu nu pot să-l iau înapoi, fiind fundație nu câștigă bani”, a declarat Ion Ţiriac, conform gsp.ro.

Ion Țiriac, dezamăgit de statul român

„Eu n-am voie să-i dau nici cheile Nadiei, pe 18 iunie, până când nu găsim un sistem prin care să-i vând sala. Nu mă lasă să o donez, că nu este legal. Zic că facem fraudă fiscală! Eu, plătind TVA-ul, plătesc statul să-mi dea voie.

ADVERTISEMENT

Mie nu-mi trebuie nici sala, nici piscina, nici patinoarul, nici cel pe care îl voi face în Brașov sau pe care-l voi face la Timișoara”, a mai spus Ion Țiriac, care a primit un mesaj unic de ziua sa de naștere de la soția lui Piero Ferrari, Romina Gingașu. Bruneta l-a numit „prietenul nostru special”.

Pe lângă sala de gimnastică, fostul tenismen a mai pregătit o surpriză pentru Nadia Comăneci. A anunțat că va ridica o statuie care să o reprezinte pe Zeița de la Montreal. Aceasta va fi amplasată într-un parc din București. Momentan, nu se știe care este locația unde se va regăsi această operă de artă sau cine este artistul pe care miliardarul l-a angajat.

Incident la Roland Garros! O jucătoare s-a prăbușit , urlând de durere și...
Fanatik
Incident la Roland Garros! O jucătoare s-a prăbușit , urlând de durere și a fost scoasă pe brațe de pe teren
Cosmin Contra nu îi dă șanse Universității Craiova în Champions League: „Nu ne...
Fanatik
Cosmin Contra nu îi dă șanse Universității Craiova în Champions League: „Nu ne comparăm cu Ungaria”
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A...
Fanatik
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A adus preotul în vestiar și i-a pus să jure pe Biblie!”
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!