Gestul inimos pe care Ion Țiriac vrea să-l facă pentru Nadia Comăneci, dar este refuzat de stat: ”Zic că facem fraudă fiscală”

Fostul jucător profesionist de tenis Ion Țiriac este recunoscut pentru actele sale de caritate. Afaceristul român a vrut să facă un gest inimos pentru Nadia Comăneci, însă a primit un mare „Nu”. De ce a fost, de fapt, refuzat de către autoritățile române să facă acest pas.

Ion Țiriac, împiedicat să o onoreze pe Nadia Comăneci

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme Ion Țiriac (87 ani) a făcut o mărturie neașteptată. A povestit că (64 ani). S-a vehiculat suma de 1 milion de euro, miliardarul român având numai aprecieri pentru Zeița de la Montreal.

Renumitul om de afaceri vrea să o recompenseze pentru performanțele pe care le-a atins în urmă cu 50 de ani. Și-a propus să-i ofere „un cadou” care se ridică la o sumă uriașă, dar nu reușește pentru că este împiedicat de autoritățile române. I se pun piedici pentru că nu este legal, în ciuda faptului că investiția îi aparține în totalitate.

Concret, vrea să-i doneze sportivei sala care îi poartă numele. Proiectul intitulat GymNadia se găsește în localitatea Otopeni din județul Ilfov. Locația va fi găzduită la etajul superior al Patinoarului Allianz-Țiriac Arena. Sala reprezintă o facilitate sportivă unică, atât din perspectiva infrastructurii, cât și a dotărilor puse la dispoziția tuturor cursanților.

Spațiul a fost amenajat cu echipamente de cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Ion Țiriac s-a asigurat că pasionații de gimnastică vor fi pregătiți în cele mai bune condiții, antrenamentele fiind avizate de către Fundația Nadia Comăneci. Cursurile vor fi gratuite prin Fundația afaceristului, cât și contra cost.

„Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud.

Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple! (N.r. Un exemplu) Sala Nadia. Eu cheltuiesc 6 milioane pe sală, dar de ce să mai dau încă 1,5 milioane pe TVA?! Că eu nu pot să-l iau înapoi, fiind fundație nu câștigă bani”, a declarat Ion Ţiriac, conform .

Ion Țiriac, dezamăgit de statul român

„Eu n-am voie să-i dau nici cheile Nadiei, pe 18 iunie, până când nu găsim un sistem prin care să-i vând sala. Nu mă lasă să o donez, că nu este legal. Zic că facem fraudă fiscală! Eu, plătind TVA-ul, plătesc statul să-mi dea voie.

Mie nu-mi trebuie nici sala, nici piscina, nici patinoarul, nici cel pe care îl voi face în Brașov sau pe care-l voi face la Timișoara”, a mai spus Ion Țiriac, care a primit un , Romina Gingașu. Bruneta l-a numit „prietenul nostru special”.

Pe lângă sala de gimnastică, fostul tenismen a mai pregătit o surpriză pentru Nadia Comăneci. A anunțat că va ridica o statuie care să o reprezinte pe Zeița de la Montreal. Aceasta va fi amplasată într-un parc din București. Momentan, nu se știe care este locația unde se va regăsi această operă de artă sau cine este artistul pe care miliardarul l-a angajat.