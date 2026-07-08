Sport

Gestul ireal făcut de Gianni Infantino la Columbia – Elveția. Face deja înconjurul lumii și mulți cred că, de fapt, și-a cerut scuze egiptenilor

Argentina s-a calificat în sferturi învingând Egiptul cu 3-2. Gianni Infantino a făcut un gest neașteptat, fotografiindu-se în tribune ținând în mână steagul Egiptului la următorul meci, Columbia - Elveția.
Mihai Dragomir
08.07.2026 | 07:18
Gestul ireal facut de Gianni Infantino la Columbia Elvetia Face deja inconjurul lumii si multi cred ca de fapt sia cerut scuze egiptenilor
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Ce a putut face Gianni Infantino la CM 2026. Gestul care a stârnit un val de reacții. Foto: Hepta.
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O nouă situație controversată apărută la Cupa Mondială de fotbal din 2026. Președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a fotografiat în tribune la Columbia – Elveția (scor 0-0, 3-4 la loviturile de departajare) ținând în mână steagul Egiptului, după ce nord-africanii fuseseră eliminați anterior de Argentina. Gestul său a creat un val de reacții.

Gianni Infantino a șocat lumea la meciul Columbia – Elveția

Argentina s-a calificat în sferturile CM 2026 învingând Egiptul cu 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2. Meciul a fost marcat de controverse majore de arbitraj. Egiptenii au protestat vehement împotriva deciziilor arbitrului francez Francois Letexier, care le-a anulat un gol cu ajutorul VAR (la scorul de 1-0 pentru ei) și le-a refuzat două potențiale penalty-uri.

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La următorul meci din optimi, Columbia – Elveția (scor 0-0, 3-4 la loviturile de departajare), președintele FIFA, Gianni Infantino, a făcut un gest neașteptat. El s-a fotografiat în tribune ținând în mână steagul Egiptului. Imaginile cu Infantino și steagul țării nord-africane au devenit virale pe rețelele sociale.

Internauții au distribuit masiv fotografiile și au interpretat acest gest ca pe o scuză neoficială din partea președintelui FIFA pentru arbitrajul dezavantajos de care a avut parte naționala Egiptului în fața Argentinei, considerând că el se simte totuși vinovat pentru cum s-a decis meciul acestora.

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Cum arată sferturile CM 2026

Ca urmare a acestor meciuri, Argentina va întâlni Elveția în sferturile de finală ale competiției. Cele două se vor duela duminică, 12 iulie, de la 04:00. În ceea ce privește restul partidelor, avem parte de următoarele confruntări:

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  • Franța – Maroc: Meciul va avea loc la Boston, pe 9 iulie, de la ora 23:00.
  • Spania – Belgia: Partida se va juca în Los Angeles, pe 10 iulie, de la ora 22:00.
  • Norvegia – Anglia: Pe Hard Rock Stadium din Miami, pe 11 iulie, ora 23:00.

  • 5.25 este cota SUPERBET pentru pronosticul „2 solist” la meciul Argentina – Elveția din sferturile CM 2026

 

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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