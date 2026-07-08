Gestul ireal făcut de Gianni Infantino la Columbia – Elveția. Face deja înconjurul lumii și mulți cred că, de fapt, și-a cerut scuze egiptenilor

ADVERTISEMENT

O nouă situație controversată apărută la Cupa Mondială de fotbal din 2026. Președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a fotografiat în tribune la Columbia – Elveția (scor 0-0, 3-4 la loviturile de departajare) ținând în mână steagul Egiptului, după ce nord-africanii fuseseră eliminați anterior de Argentina. Gestul său a creat un val de reacții.

Gianni Infantino a șocat lumea la meciul Columbia – Elveția

, după ce a fost condusă cu 0-2. . Egiptenii au protestat vehement împotriva deciziilor arbitrului francez Francois Letexier, care le-a anulat un gol cu ajutorul VAR (la scorul de 1-0 pentru ei) și le-a refuzat două potențiale penalty-uri.

ADVERTISEMENT

La următorul meci din optimi, (scor 0-0, 3-4 la loviturile de departajare), președintele FIFA, Gianni Infantino, a făcut un gest neașteptat. El s-a fotografiat în tribune ținând în mână steagul Egiptului. Imaginile cu Infantino și steagul țării nord-africane au devenit virale pe rețelele sociale.

Internauții au distribuit masiv fotografiile și au interpretat acest gest ca pe o scuză neoficială din partea președintelui FIFA pentru arbitrajul dezavantajos de care a avut parte naționala Egiptului în fața Argentinei, considerând că el se simte totuși vinovat pentru cum s-a decis meciul acestora.

ADVERTISEMENT

📸 FIFA President Gianni Infantino raises the Egypt flag during Colombia vs Switzerland game: He feels guilty and thinks that will make up for the robbery we all just witnessed… NO! ❌ — Salah Updates #WorldCup (@SalahUpdates)

Cum arată sferturile CM 2026

Ca urmare a acestor meciuri, Argentina va întâlni Elveția în sferturile de finală ale competiției. Cele două se vor duela duminică, 12 iulie, de la 04:00. În ceea ce privește restul partidelor, avem parte de următoarele confruntări:

ADVERTISEMENT