Gestul la care a recurs mama lui Mario Iorgulescu de dragul copilului ei. Gabriela este psiholog

În noaptea accidentului, Mario Iorgulescu a pierdut controlul bolidului Aston Martin pe care îl conducea pe șoseaua Chitilei și a intrat într-un Audi condus de Dani Vicol cu o viteză de 143 de kilometri/oră. Victima nu a avut nici o șansă de supraviețuire, dar Iorgulescu jr. a scăpat ca prin minune cu viață.

Ancheta a stabilit apoi detaliile șocante ale tragediei. Potrivit datelor oficiale, Mario avea o concentrație de 1,96 g/l alcool pur în sânge la prima analiză și de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare. Mai mult, băiatul lui Gino era și sub influența drogurilor.

Aflat inițial la tratament într-o clinică din București, , unde se pare că se află și acum. Procesul, în care tânărul este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, continuă și astăzi.

Mario Iorgulescu este judecat pentru omor

La sfârșitul anului trecut, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea de schimbare a încadrării juridice, din omor în ucidere din culpă, depusă de Iorgulescu jr.

Hotărârea este una importantă în context, pentru că uciderea din culpă se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, în timp ce pentru omor pedeapsa poate urca de la 10 la 20 de ani de închisoare.

Pe 5 martie 2020, , iar pe 14 august anul trecut Parchetul de pe lângă Tribunalul București a hotărât trimiterea în judecată a fiului șefului LPF.

La două săptămâni după producerea tragediei, Gabriela, mama lui Mario Iorgulescu, a postat un mesaj prin care își striga disperarea și critica atitudinea celor care îi doresc răul fiului ei.

“Văd că toată lumea jubilează, toată lumea îşi doreşte doar sânge şi moarte! Hei, ziariştilor şi nu numai, ăştia care aruncaţi cu piatra, în neştiinţă de cauză, la tot şi la orice şi învrăjbiţi mai ales familii îndoliate şi nu-i lăsaţi nici măcar să-şi plângă mortul. Mă gândesc, dacă tot nu aveţi o frică de Dumnezeu şi tot sunteţi vânduţi Diavolului pentru bani, măcar sunteţi foarte bine plătiţi pentru asta? Justifică?

Gabriela Iorgulescu: ”Degeaba tu ştii ce trebuie să faci, dacă eşti sabotat în propria familie”

Era o curiozitate, sunteţi OK noaptea când vă duceţi la culcare? Cu ultimele puteri, mă rog acum pe lângă acel copil care a murit, dar mă rog şi pentru viaţa copilului meu, care se zbate între viaţă şi moarte şi care înţeleg că vă doriţi foarte mult să moară. Dar vă pun o întrebare: se rezolvă ceva prin moartea lui?

Va veni momentul să vorbesc şi eu, şi nu oricum, într-un articol de specialitate, să înveţe şi alţii, pentru că doar cei din jurul meu îmi ştiu disperarea, pe care o semnalez de ani de zile fără rezultat, mai ales la cursuri, peste tot! Degeaba tu ştii ce trebuie să faci, dacă eşti sabotat în propria familie. Închei cu ce am început: nu judeca, că vei fi judecat!”, a răbufnit atunci mama lui Mario.

Psiholog de meserie, doctor în Științe Medicale/Psihologie Medicală, Hipnoză și Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală, dar și lector universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, Gabriela Iorgulescu este și lider, din 2014, al Societății Academice a Științelor Comportamentale.

Tocmai pentru a putea fi alături de fiul ei, aflat în străinătate, la recuperare, Gabriela Iorgulescu și-a transformat activitatea ei universitară din București într-o colaborare de la distanță, începând cu octombrie 2020.

Mario Iorgulescu a studiat în Elveția, unde a terminat ultimii doi ani de liceu, absolvind apoi și o universitate din Geneva, Webster University. Pentru studiile sale, familia Iorgulescu a achitat în total peste 200.000 de euro.

Iubita victimei despre Mario: ”De aia nici n-a murit, Dumnezeu nu avea nevoie de un criminal!”

În acest timp, Patricia Esmeralda, logodnica victimei Dani Vicol, traversează momente dramatice, fiind decisă să nu accepte nici un fel despăgubire materială din partea familiei Iorgulescu.

”Pot să ofere toți banii din lume, eu nu îmi retrag plângerea din niciun punct de vedere… Toți banii din lume nu pot să repare faptul că eu nu mai am persoana iubită, alături, zi și noapte! Cu ce mă ajută banii ăia? Durerea, când mă duc eu și micuții la culcare și văd că am doi copii fără tată, este un lucru foarte greu. Am seri când abia mai respir!”, a declarat recent Patricia pentru FANATIK.

”Când o avea copilul meu 24 de ani, să vină şi să se târască în faţa lui, asta îmi doresc. Vreau să plătească, să simtă zi de zi ce simt eu. Moartea e o pedeapsă prea mică pentru el. Probabil, de aia nici n-a murit, Dumnezeu nu avea nevoie de un criminal”, a completat afectată Patricia.