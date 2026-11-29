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Rapid a făcut spectacol în Giulești și s-a impus cu scorul de 5-0 în fața celor de la FC Botoșani. Daniel Pancu i-a oferit minute și lui Andrei Șucu, care a fost protagonistul unui moment deosebit în fața galeriei alb-vișiniilor după ultimul fluier al „centralului” Iulian Călin.

Gestul lui Andrei Șucu în fața galeriei după Rapid – Botoșani 5-0

Rapid le-a oferit suporterilor un adevărat spectacol pe Giulești. în prima repriză a confruntării cu FC Botoșani, iar tehnicianul a profitat de avantajul de pe tabelă pentru a le acorda minute și altor fotbaliști din lot.

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Printre aceștia s-a numărat și Andrei Șucu (17 ani). Fiul acționarului majoritar al clubului a fost introdus pe teren în locul lui Olimpiu Moruțan, cu aproximativ 20 de minute înainte de finalul partidei.

Andrei Șucu a făcut un gest deosebit finalul întâlnirii cu . Mijlocașul s-a deplasat în dreptul galeriei rapidiste, acolo unde le-a oferit suporterilor tricoul său de joc cu numărul 2o într-o seară în care alb-vișiniii au avut toate motivele să sărbătorească, având în vedere că au urcat pe locul în SuperLiga.

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Ce cifre a înregistrat Andrei Șucu în cele 20 de minute petrecute pe teren în Rapid – FC Botoșani 5-0

În ceea ce privește prestația sa, Andrei Șucu a fost mai activ în duelurile cu adversarii decât în construcția jocului. Fiul patronului Rapidlui a câștigat jumătate dintre cele patru dueluri la sol, a obținut două lovituri libere și a recuperat un balon. Mijlocașul în vârstă de 17 ani a avut șapte atingeri de balon și două pase reușite din cinci încercări. Mijlocașul nu a expediat niciun șut la poartă și nu a oferit nicio pasă-cheie.

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Cifrele lui Andrei Șucu în Rapid – FC Botoșani 5-0