Gestul lui Atanas Trică a emoționat o țară întreagă! Lorena Balaci, impresionată până la lacrimi: „Dincolo de gol, rămâne omul!”

Atanas Trică a ieșit din nou la „rampă“ și a marcat un gol în victoria României U21 contra reprezentativei similare a Ciprului, scor 2-0, în preliminariile EURO 2027. Atacantul i-a dedicat reușita prietenului de la Universitatea Craiova, Mihnea Rădulescu, cel care și-a rupt ligamentul de curând, iar gestul său nu a putut decât să o emoționeze pe Lorena Balaci.

Lorena Balaci, impresionată de gestul de clasă al lui Atanas după golul cu Cipru

La scurt timp după fluierul final al partidei de la Cluj, Lorena Balaci, mama atacantului Universității Cluj, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook. Aceasta s-a arătat impresionată de gestul lui Atanas, pentru care a avut doar cuvinte de laudă.

„Nu toate golurile se sărbătoresc. Unele se simt în tăcere, cu ochii umezi și sufletul plin. Ati n-a ridicat doar un tricou… a ridicat o prietenie, o durere și o promisiune: că Mihnea nu e singur. Că fotbalul adevărat nu e despre faimă, ci despre iubire, loialitate și inimă. Echipa națională nu înseamnă doar culori pe un tricou. Înseamnă suflet, prietenie și oameni care se ridică împreună. Că dincolo de trofee, camere și statistici, fotbalul adevărat trăiește în inimile celor care nu uită de ceilalți.

Sunt mândră de tine, copilul meu. Tot ce am sădit în tine — dragoste, empatie, respect — acum înflorește în fața lumii. E despre inimă, despre oameni, despre puterea de a simți și de a dărui. Acolo unde unii văd un gol, eu văd sufletul tău. Și da… dincolo de gol, rămâne omul“, a scris Lorena Balaci, pe Facebook.

Atanas Trică i-a dedicat golul lui Rădulescu: „Te iubesc, Mihnea!“

Trică i-a dedicat golul său lui . Atacantul și-a exprimat părerea de rău și față de accidentarea suferită de Alexandru Musi la jocul cu Cipru.

„Al doilea meu gol la națională în această campanie. Vă dați seama că nu vreau să mă opresc aici. Am un drum mult mai lung. Sunt golgheterul acestei generații și mi-am luat rolul la maxim. Ne știm cu Mister (n.r – Costin Curelea), deja cred că e al treilea an. Ne adaptăm incredibil la ceea ce ne cere și vedeți rezultatele pe teren. Murim pentru fiecare minge pe teren, iar suporterii ne apreciază când văd această atitudine. E primul meci pe care îl joc eu la națională cu o asemenea atmosferă. Parcă a fost o atmosferă vibrantă. Ne-au împins de la spate, iar rezultatul a fost pe măsură. E un sentiment unic la națională. Mă simt foarte bine. Este un sentiment de nedescris să joci pentru echipa națională.

Accidentarea lui Musi e singura chestie nasoală din această seară. Este viața mea, este fratele meu și chiar îmi pare rău că s-a accidentat. Mă încearcă niște emoții pentru că am copilărit cu el și nu îmi place să-l văd într-o astfel de situație. Golul din această seară i l-am dedicat lui Mihnea Rădulescu. A trecut printr-o accidentare mai urâtă. Trebuia să fie cu noi aici. Îmi doresc să revină cât mai repede. Pe această cale vreau să transmit multă sănătate și te iubesc mult, Mihnea! Dacă mi-a dat mesaj tata (n.r – Eugen Trică)? Tata stă în marcaj strâns la mine, oră de oră. Îmi dă sfaturi, îl simt aproape și mă ajută foarte mult. Îi mulțumesc și mamei, iubitei, familiei. Pentru tata a fost un meci mai special pentru că a jucat pe stadionul ăsta și își dorea să marchez și eu”, a spus Atanas Trică, pentru .

Mihnea Rădulescu, mesaj pentru Atanas Trică după golul din meciul cu Cipru

Mișcat de gestul lui Atanas a fost chiar și Mihnea Rădulescu. Din fața televizorului, acesta le-a ținut pumnii colegilor săi, iar la final i-a felicitat pentru victorie. Mai mult de atât, Mihnea nu a putut trece cu vederea peste mesajul transmis de pe teren de către marcatorul primului gol și i-a mulțumit în mediul online.

„Un meci de fotbal ține 90+ de minute, dar o frăție și o familie ține toată viața. Sunt recunoscător tuturor, mai ales fratelui meu, Atanas, pentru sufletul frumos pe care îl are ca și ca om, dar și ca fotbalist! Dumnezeu te răsplătește după suflet întotdeauna! Respect și vă iubesc Lorena Balaci&Atanas Trică!“, a scris și Mihnea Rădulescu, pe Facebook.

Mihnea Rădulescu, operat la Roma, după accidentarea din FCSB – Universitatea Craiova

Fotbalistul a fost văzut cu lacrimi în ochi, pe banca de rezerve, la finalul meciului dintre FCSB și Universitatea Craiova, fapt care a trădat gravitatea loviturii, care pe moment nu se știa exact ce este. În cele din urmă s-a confirmat un scenariu nedorit, negru pentru Mihnea Rădulescu: ruptură de ligamente. Asta înseamnă că jucătorul va fi absent de pe teren măcar pentru următorele 6 luni și ar mai putea să prindă ultimele meciuri ale sezonului din play-off sau play-out.

Între timp, . Totul s-a desfășurat fără complicații și fotbalistul a revenit în România la finalul weekend-ului trecut. Pentru el urmează o perioadă lungă de recuperare, care ar putea să-i influențeze în mod decisiv cariera, asta după ce în ultimii ani a fost într-o ascensiune continuă, care a culminat cu transferul din vară, de la Petrolul la Universitatea Craiova, pentru 400.000 de euro.