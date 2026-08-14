Gestul lui Baiaram, analizat în direct la Fanatik SuperLiga: „Și eu ripostam în locul lui!” / „E necopt, dar nu l-aș amenda”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obținut calificarea în play-off-ul Europa League, după ce a trecut de KuPS cu scorul general de 3-2, însă returul de pe „Ion Oblemenco” a lăsat în urmă și un moment tensionat. Ștefan Baiaram a reacționat nervos în momentul în care a fost schimbat, iar gesturile sale au fost analizate în direct la FANATIK SUPERLIGA de Mihai Stoichiță, Eugen Neagoe și Marius Șumudică. Cei trei au pus reacția internaționalului român și pe seama gesturilor venite dinspre staff în momentul schimbării, dar au avut abordări diferite în privința responsabilității lui Baiaram.

Stoichiță a citit tensiunea de la Craiova după gestul lui Baiaram: „Asta arată ce simt jucătorii!”

Ștefan Baiaram a avut o criză de nervi la momentul schimbării din partida cu Kups. Acesta a reacționat la gesturile celor din staff-ul Universității și . El este magazioner la echipa de fotbal de peste 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Vineri, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a vorbit despre cele întâmplate, de tensiunea acumulată în vestiarul Universității Craiova și consideră că reacția lui Baiaram trebuie privită în contextul ultimelor rezultate, dar și al momentului care a precedat schimbarea sa.

„Miza crează atmosfera din vestiar și în relația cu colegii și patronii. Această miză, aseară, a fost sintetizată prin reacția lui Baiaram când a fost scos. Asta arată ce simt jucătorii. baiaram nu a putut să se abțină, s-a eteriorizat. Am văzut asta și la jucători mai mari. Îmi pare bine că-l doare, pentru că va conștientiza azi ce s-a întâmplat. Doar că noi nu știm exact ce s-a întâmplat din momentul în care s-a anunțat schimbarea și până ajunge el pe bancă.

ADVERTISEMENT

Nu doar Coelho i-a făcut semne să iasă mai repede, sunt atent la toate detaliile. Tot staff-ul l-a certat, să se grăbească. Regula o știu, dar trebuie să ți cont și de jucătorul ăla că a fost schimbat nu pentru cine știe ce grozăvie a făcut pe teren, ci pentru ce n-a făcut. Noi nu știm ce a simțit el, dar eu cred că acest lucru l-a determinat să aibă acea criză și anume presiunea băncii. Normal, jocul modest în primul rând, amplificat cu ce s-a întâmplat cu staff-ul. Cam asta e starea de spirit acolo. Au fost șase meciuri cu o singură victorie, apasă lucrul ăsta“, a spus Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe îi ține partea lui Baiaram: „Și mie, dacă îmi făcea semnele ăstea, ripostam!”

Eugen Neagoe a pus accentul pe comportamentul membrului din staff-ul Craiova, cel care care i-ar fi făcut semne lui Baiaram să se miște mai repede în momentul schimbării. Fostul antrenor al Universității Craiova consideră că reacția fotbalistului nu poate fi desprinsă de ceea ce s-a întâmplat pe marginea terenului și a explicat de ce înțelege gestul internaționalului.

ADVERTISEMENT

„Nu este ok ce a făcut Baiaram. Cel lovit de pe banca de rezerve este, din ce am văzut, magazionerul. Nelu, un băiat admirabil, foarte vechi în club, care ține mult la jucători. Îl cunosc pe Baiaram, este un băiat admirabil, dar la Craiova jucătorii cei mai vechi au fost luați, mai mereu, în colimator. Lumea are pretenții, știe ce ai făcut cu un meci înainte și acum au aceleași așteptări. Romanchuk a greșit la gol, nu a apreciat degajarea, dar nu l-a apostrofat nimeni, e fundaș, dar de la Baiaram se așteaptă multe. Nu este un jucător care să iasă din tipare, e un băiat liniștit.

Cred că și delegatul echipei, Pretorian, a greșit, cel care a făcut acele gesturi de pe margine. Și mie dacă îmi făcea semnele ăstea și eram jucător, ripostam! Erau gesturi prea evidente, clar nu erau ok. Nu cred că este ok nici ce a făcut Pretorian, dar nici Baiaram. Baiaram s-a simțit, oarecum, lezat și pe baza jocului mai nereușit și pe baza apostrofărilor din tribună. A venit și schimbarea, poate-și dorea să continue și simțea că poate să aducă ceva în plus“, a spus și Eugen Neagoe, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu l-ar amenda pe Baiaram: „Niciodată nu l-aș amenda pe jucător!”

Referindu-se tot la momentul care și-a pus amprenta în , Marius Șumudică a considerat că reacția lui Baiaram reprezintă un act de indisciplină, însă nu crede că fotbalistul ar trebui sancționat de club. Tehnicianul a remarcat, la rândul său, atitudinea prea dură a celui din staff-ul Universității și a explicat că, în opinia sa, aceasta a contribuit la reacția jucătorului.

„Este un act de indisciplină, clar, care, în anumite momente, lezează un pic grupul și tot ceea ce se întâmplă. Sunt multe care trebuie discutate. El este și foarte încărcat de un posibil transfer. Eu cred că a fost deranjat de atitudinea celui din staff, nu pentru că a fost schimbat. Nu știu cine e băiatul acela care țipa și făcea gesturi pe margine. Am văzut atitudinea, mimica, gesturile. Să mă ierte Dumnezeu, dar atitudinea celui din staff dă urât și în fața lumii și în fața suporterilor. Ieri n-a făcut un meci extraordinar Baiaram. Pe durata partidei era un cumul de aplauze cu contestații. E un jucător de națională și îi înțeleg trăirea, îi și răspunde acelui om.

El nu trebuie pus la zid pentru atitudinea că a fost schimbat din cauza evoluției. Nu! A fost o schimbare tactică, el a fost deranjat de reacția oficialului, una care nu trebuie să-și aibă locul pe banca tehnică. Dar îl înțeleg și pe omul acela, în tensiunea meciului faci astfel de gesturi…Baiaram e necopt, dar niciodată nu l-aș amenda pe jucător. Atâta timp cât nu este în defavoarea mea, ca antrenor, nu l-aș amenda. Mi se pare mai grav dacă iese un jucător și are atitudine ostilă față de antrenor, de colegi. Eu, dacă eram antrenor acolo, nu luam nicio măsură împotriva lui Baiaram. El ar trebui să fie mult mai preocupat de jocul lui“, a spus și Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.