Gestul lui Daniel Funeriu care a intrigat-o pe Denise Rifai. „Nu înţeleg, de ce aţi făcut asta!?” Legătura cu Maia Sandu

Invitat la Testul Puterii, emisiune prezentată de cunoscuta realizatoare Denise Rifai, Daniel Funeriu a povestit cum a ajuns să fie candidat independent la alegerile prezidențiale din 2025, dar și ce legătură are cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu.

Cum a ajuns Daniel Funeriu candidat independent pentru Cotroceni

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în guvernul Boc II, a anunțat că se retrage din politică atunci când s-a încheiat și mandatul lui Traian Băsescu. După anularea alegerilor din decembrie 2024, acesta a decis să candideze pentru funcția de la Cotroceni. Mai întâi, numele acestuia a fost vehiculat de Kelemen Hunor, președintele UDMR, partid membru al coaliției de guvernare, ca posibil candidat comun. Fostul ministru a explicat, la Testul Puterii, cum a ajuns să candideze independent.

„Foarte simplu. Nu poți sa faci iohhanism cu oamenii lui Băsescu, nu poți să faci băsism cu oamenii lui Iliescu. Românii l-au învestit pe Ioannis cu funcția de președinte, motiv pentru care am simțit că nu pot aparține acelei epoci. Am considerat epoca Băsescu încheiată și nu am mai simțit ca există cineva în viața publică la care pot să mă aliniez cu logica căruia pot sa ma asociez. Motiv pentru care nu am vrut să fac parte din nicio combinație politică, nu am vrut să ocup nicio funcție publică sub un alt președinte. În schimb, având ideile pe care le am pentru România, cred că putem începe o epoca în care ideile mele sa pătrundă în societate așa cm au pătruns de fapt toate ideile pe care le-am pus în practică atunci când am fost ministru”, a explicat Daniel Funeriu.

De ce s-a dus fostul ministru la Ilie Bolojan

Denise Rifai l-a întrebat pe dacă a fost în totalitate decizia lui de a intra în cursa pentru Cotroceni sau a fost influențat de cineva.

„100% decizia mea și a familiei mele. Sunt vectorul unui proiect mai amplu. Atunci când conduci țara, trebuie să o conduci tu, nu să te conducă alții. De aceea nu am vrut sa fiu emanația niciunui partid. La dumneavoastră în emisiune am anunțat că vreau să candidez. Domnul Kelemen Hunor a vehiculat numele meu ca fiind printre posibilii prezidențiabili ai coaliției. Primul lucru m-am dus la sediul PNL și am avut o foarte scurtă întâlnire cu domnul Bolojan și i-am spus că nu doresc sprijinul niciunui partid și că nu doresc să fiu luat în considerare de aceste partide.

Imediat ce domnul Kelemen a vehiculat numele meu, printre altele, decisesem deja că după anularea alegerilor doresc să candidez, am venit la dumneavoastră în emisiune, am anunțat că îmi voi depune această candidatură. M-am dus pur si simplu și le-am spus că nu am vrut niciun sprijin pentru că vreau să candidez independent. Am considerat că este onest să o fac. Eu nu sunt omul care doar spune ceea ce gândește, eu și gândesc ceea ce spun”, a fost răspunsul lui Daniel Funeriu.

Denise Rifai a încercat să înțeleagă gestul făcut de Daniel Funeriu față de PNL și coaliție, dat fiind faptul că nu l-a invitat nimeni pentru vreo discuție privind candidatura sa la prezidențiale.

„Eu nu înțeleg de ce ați mai mers la PNL la domnul Bolojan. A dorit el să vă sprijine?”, a întrebat realizatoarea de televiziune, urmând răspunsul candidatului independent: „Din curtoazie. Nu a dorit să mă sprijine. Dar având în vedere că Kelemen Hunor a vehiculat numele meu le-am spus foarte simplu „scoate-ți, vă rog frumos, din logica partinică, numele meu”.

De ce a revenit daniel funeriu în politică

Care este legătura dintre Daniel Funeriu și Maia Snadu

Referitor la ultimii ani de carieră, Daniel Funeriu a lucrat în Republica Moldova. Întrebat ce legătură are cu Maia Sandu, fostul ministru a spus că nu lucrează pentru președintă, ci pentru ca țara pe care o conduce să ajungă în Uniunea Europeană.

„Nu lucrez cu și pentru Maia Sandu. Lucrez în Republica Moldova, într-un proiect diplomatic al Uniunii Europene care sprijină Republica Moldova pentru a adera la Uniunea Europeană. Dar, pentru a clarifica aceste lucruri, lucrez în Republica Moldova de câțiva ani, particip într-o misiune a înalților consilieri ai Uniunii Europene, alături de alți colegi, în sprijinul guvernului Republicii Moldova pentru tot ce înseamnă integrare în Uniunea Europeană. O cunosc pe doamna Maia Sandu, da, sigur, discut cu ea. Ultima dată m-am văzut cu doamna Maia Sandu, nu știu, cu vreo trei săptămâni în urmă”, a răspuns Daniel Funeriu.

Întrebat ce i-a urat Maia Sandu lui Daniel Funeriu după ce a aflat că , acesta a spus: „Succes. Îți doresc succes în alegeri”.

Elementul lipsă din dezbaterile pentru Cotroceni

Denise Rifai a continuat șirul întrebărilor, fiind curioasă să știe ce crede Daniel Funeriu că lipsește din dezbaterea publică a acestei campanii electorale. Candidatul a afirmat că seriozitatea este elementul care lipsește.

„Seriozitatea. Pentru că în această campanie am sesizez două chestiuni. Prima chestiune. Produse de marketing. Vă dau un exemplu concret. Oameni care își schimbă poziția de la o zi la alta. Da, cred că e un lucru foarte important să vorbim despre seriozitate. Despre seriozitatea deciziilor, despre seriozitatea propunerilor, despre seriozitatea unei atitudini pentru România care să conteze în viitor. Există o metrică foarte simplă a seriozității. Să ne uităm cine nu-și schimbă poziția și cine-și apără poziția. Când spui una astăzi, vezi că presa spune ceva ce nu-ți e favorabil și mâine spui altceva, înseamnă că nu ești un om serios”, a declarat Daniel Funeriu la Testul Puterii, exclusiv pe .