Gestul lui Edjouma după Botoșani – FCSB 3-1 a născut reacții tari. „Se vede că nu mai e acolo” / „Meme înnebunește când vede de-astea”. Exclusiv

, însă la finalul întâlnirii, , chiar dacă echipa sa se află într-o situație dificilă. Gestul fotbalistului francez a fost analizat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Reacții incredibile după gestul lui Malcom Edjouma

Malcom Edjouma a fost aproape de plecarea de la FCSB în vară, fiind dorit de mai multe grupări din Superligă, însă acesta a rămas în lotul campioanei. Chiar și în acest context, viitorul său nu este deloc clar, iar fotbalistul pare desprins complet de realitatea de la echipă. Un semn important în acest sens este și atitudinea sa de la finalul meciului pierdut la Botoșani, când a zâmbit alături de Hervin Ongenda.

„Eu am simpatie și toleranță față de jucători, dar să te bată Botoșaniul fără drept de apel, ți-a dat, totuși, 3-1 o echipă care în ultimii ani de abia s-a salvat de la retrogradare și tu, Edjouma, să râzi? Ok, te saluți cu Ongenda, îți schimbi tricoul, dar râdea de zici că bătuseră ei cu 3-1 la Botoșani”, a declarat Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Eugen Trică a comentat la rândul său situația de la FCSB: „Domnul Becali a spus că merge în cantonament acum o săptămână, să vorbească cu jucătorii. A fost? (n.r. nu) Păi, du-te, tu ești șeful acolo. Nimeni altcineva. Intră în vestiar și stai de vorbă cu ei. ‘Alo, ce se întâmplă aici? Sunteți de nerecunoscut’. E clar că nu e în regulă ce se întâmplă acolo”.

Gestul lui Malcom Edjouma, comparat cu o situație din Serie A

Marius Mitran a scos în evidență faptul că Malcom Edjouma nu mai este cu gândul la FCSB, iar jurnalistul a comparat gestul francezului cu cel al lui Marcus Thuram. la finalul meciului pierdut cu 3-4 pe terenul lui Juventus, în care cei doi au fost adversari.

„Edjouma a râs pentru că el, de fapt, nu mai e acolo. El știe că va pleca în iarnă, știe că a fost reținut printr-o conjunctură, printr-o împrejurare care nu știu dacă e foarte fericită pentru el. El știe că nu e acolo. Cel mai mare scandal din fotbalul european săptămâna trecută a fost faptul că după Derby d’Italia, frații Thuram au început să râdă. Marcus Thuram, de la Inter, era cu gura până la urechi”, a declarat Marius Mitran în exclusivitate pentru FANATIK.

„E totuși o circumstanță, sunt frați. Până la urmă, e familie. A dat urât, dar, totuși, sunt frați. Dar Edjouma cu Ongenda? Mă uitam la Edjouma, n-avea nicio…”, a afirmat Horia Ivanovici, iar Florin Gardoș a afirmat că Mihai Stoica l-a atenționat cu siguranță pe Edjouma după gestul făcut: „Meme înnebunește la chestiile astea, eu îl știu bine. Sută la sută au avut o discuție. Îmi aduc aminte discuții, ne zicea înainte de meci uneori, ‘Băi, vă duceți acolo, vă luați cu ăia, zâmbiți…’.