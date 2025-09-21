Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gestul lui Edjouma după Botoșani – FCSB 3-1 a născut reacții tari. „Se vede că nu mai e acolo” / „Meme înnebunește când vede de-astea”. Exclusiv

Horia Ivanovici, Eugen Trică, Marius Mitran și Florin Gardoș au discutat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre gestul făcut de Malcom Edjouma la finalul partidei FC Botoșani - FCSB 3-1.
Bogdan Mariș
21.09.2025 | 13:35
Gestul lui Edjouma dupa Botosani FCSB 31 a nascut reactii tari Se vede ca nu mai e acolo Meme innebuneste cand vede deastea Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gestul lui Malcom Edjouma din finalul partidei FC Botoșani - FCSB a fost analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. FOTO: captură Digi Sport

FCSB a suferit un nou eșec în Superligă, 1-3 pe terenul lui FC Botoșani, însă la finalul întâlnirii, Malcom Edjouma a fost surprins zâmbind alături de fostul coechipier Hervin Ongenda, chiar dacă echipa sa se află într-o situație dificilă. Gestul fotbalistului francez a fost analizat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Reacții incredibile după gestul lui Malcom Edjouma

Malcom Edjouma a fost aproape de plecarea de la FCSB în vară, fiind dorit de mai multe grupări din Superligă, însă acesta a rămas în lotul campioanei. Chiar și în acest context, viitorul său nu este deloc clar, iar fotbalistul pare desprins complet de realitatea de la echipă. Un semn important în acest sens este și atitudinea sa de la finalul meciului pierdut la Botoșani, când a zâmbit alături de Hervin Ongenda.

„Eu am simpatie și toleranță față de jucători, dar să te bată Botoșaniul fără drept de apel, ți-a dat, totuși, 3-1 o echipă care în ultimii ani de abia s-a salvat de la retrogradare și tu, Edjouma, să râzi? Ok, te saluți cu Ongenda, îți schimbi tricoul, dar râdea de zici că bătuseră ei cu 3-1 la Botoșani”, a declarat Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Eugen Trică a comentat la rândul său situația de la FCSB: „Domnul Becali a spus că merge în cantonament acum o săptămână, să vorbească cu jucătorii. A fost? (n.r. nu) Păi, du-te, tu ești șeful acolo. Nimeni altcineva. Intră în vestiar și stai de vorbă cu ei. ‘Alo, ce se întâmplă aici? Sunteți de nerecunoscut’. E clar că nu e în regulă ce se întâmplă acolo”.

Gestul lui Malcom Edjouma, comparat cu o situație din Serie A

Marius Mitran a scos în evidență faptul că Malcom Edjouma nu mai este cu gândul la FCSB, iar jurnalistul a comparat gestul francezului cu cel al lui Marcus Thuram. Atacantul Interului a fost criticat de suporteri pentru că a râs alături de fratele său Khephren la finalul meciului pierdut cu 3-4 pe terenul lui Juventus, în care cei doi au fost adversari.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

„Edjouma a râs pentru că el, de fapt, nu mai e acolo. El știe că va pleca în iarnă, știe că a fost reținut printr-o conjunctură, printr-o împrejurare care nu știu dacă e foarte fericită pentru el. El știe că nu e acolo. Cel mai mare scandal din fotbalul european săptămâna trecută a fost faptul că după Derby d’Italia, frații Thuram au început să râdă. Marcus Thuram, de la Inter, era cu gura până la urechi”, a declarat Marius Mitran în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digisport.ro
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă

„E totuși o circumstanță, sunt frați. Până la urmă, e familie. A dat urât, dar, totuși, sunt frați. Dar Edjouma cu Ongenda? Mă uitam la Edjouma, n-avea nicio…”, a afirmat Horia Ivanovici, iar Florin Gardoș a afirmat că Mihai Stoica l-a atenționat cu siguranță pe Edjouma după gestul făcut: „Meme înnebunește la chestiile astea, eu îl știu bine. Sută la sută au avut o discuție. Îmi aduc aminte discuții, ne zicea înainte de meci uneori, ‘Băi, vă duceți acolo, vă luați cu ăia, zâmbiți…’.

AU MĂTURAT PE JOS cu Malcom Edjouma după GESTUL INCALFICABIL de după FC Botoșani - FCSB 3-1

Pleacă Charalambous? Marius Șumudică așteaptă măsuri radicale la FCSB: „Trebuie un șoc la...
Fanatik
Pleacă Charalambous? Marius Șumudică așteaptă măsuri radicale la FCSB: „Trebuie un șoc la echipă! E jucăria domnului Becali”. Exclusiv
Marius Șumudică nu are milă de Gigi Becali. „FCSB poate rata play-off-ul. Nu...
Fanatik
Marius Șumudică nu are milă de Gigi Becali. „FCSB poate rata play-off-ul. Nu pot avea 7-8 victorii la rând”. De ce a pierdut și la Botoșani
Florin Gardoș a dezvăluit cum face Gigi Becali schimbările la FCSB. „Eram în...
Fanatik
Florin Gardoș a dezvăluit cum face Gigi Becali schimbările la FCSB. „Eram în lojă cu el și suna pe bancă să iasă ăla”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Titi Aur, atac dur la adresa lui CTP: 'Dacă se pricepe la mașini,...
iamsport.ro
Titi Aur, atac dur la adresa lui CTP: 'Dacă se pricepe la mașini, să ne explice cum a murit Dumitru Tinu! Era ok dacă vorbea în casă cu soția, nu public'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!