Gestul lui Egor Kornev după ce David Popovici i-a „suflat” aurul pe ultimii metri

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Finala a fost cu siguranță una interzisă cardiacilor, mai ales că rusul Egor Kornev a condus mare parte din cursă. Doar că, așa cum îi reamintea la final David Popovici, frumusețea cursei de 100 de metri e tocmai aceasta: lupta se dă până la ultima lungime de bazin.

Gestul făcut de Egor Kornev la finalul celor 100 de metri înotați la Paris, după ce a fost învins de David Popovici

David Popovici nu a ascuns faptul că a avut și șansă să câștige, gesticulând cu degetele și indicând că victoria a fost la limită. Cât despre rus, Kornev și-a acceptat elegant înfrângerea imediat după meci. S-a apropiat în apă de Popovici și i-a întins mâna în semn de apreciere, în contrast cu declarațiile sale arogante din ultima perioadă.

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De exemplu, după cursele din serii, spre deosebire de David Popovici, pe care l-a numit „un tip obișnuit”. David Popovici l-a contrazis, însă, și a câștigat a treia finală consecutivă la 100 metri liber la Campionatele Europene.

„Am înotat liniștit, fără să mă forțez. Obiectivul a fost să mă calific pentru sesiunea de seară calm, fără prea mult efort, pentru că diseară mai am de înotat două probe. Trebuia să parcurg distanța liniștit, fără să-mi consum energia inutil.

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Am vorbit și cu românul, e un băiat obișnuit pentru diseară și pentru ziua următoare. Altfel nu funcționează. Eu însă eram deja turat, de ce să trag tare acum? Nu mă las dus de val, nu mă interesează chestiile astea”, brava Kornev.

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Rusul Egor Kornev a fost ironic și arogant în ultimele zile, dar a fost pus la punct de David Popovici

În urmă cu câteva zile, între serii și semifinale, Kornev devenea campion european la 50 de metri fluture. În semifinale termina tot în spatele lui Popovici, dar nu era impresionat de român.

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”Cursa de 100 de metri a decurs bine – totul e în regulă. Obiectivul meu a fost pur și simplu să ajung în finală. Mi-am spus să nu forțez la maximum, dar nici să nu mă relaxez prea tare, așa că am înotat într-un ritm moderat.

Îmi urmăream adversarii; l-am văzut pe înotătorul român – totul părea în regulă. Îmi dădeam seama că accelerează, dar știam și ce timp urma să scot. Asta avea să-mi fie suficient.

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Strategia mea de cursă se bazează pe prima jumătate: pornesc în forță de la început, apoi încerc doar să rezist. Cu vreo 10 metri înainte de final, încep să mă lupt din greu – devine absolut brutal”, declara Kornev. Acum, rusul pare că și-a recunoscut înfrângerea într-un mod demn de un sportiv mare, cu toate că la final de meci a dat vina pe acidul lactic pentru că a terminat doar pe locul secund.