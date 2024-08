George Ogăraru, managerul academiei de fotbal de la Steaua București, a recurs la un gest interesant fix cu 17 minute înainte ca să înceapă meciul din etapa a 5-a din Superliga.

Gestul lui George Ogăraru făcut cu 17 minute înainte de FCSB – Farul 3-2! Fanii au înnebunit: „Bine ai revenit pe drumul cel bun”

s-a jucat pe stadionul Steaua, iar la ora 20:43 George Ogăraru a decis să posteze pe pagina sa de Facebook o imagine cu jucătorii academiei roș-albaștrilor, iar pe fundal se vedea stadionul Steaua. La descriere, Ogăraru a scris: „Cel mai frumos loc de pe Pământ!”.

Totodată, în imagine se observă pe fundal nocturna aprinsă pentru meciul care stătea să înceapă între FCSB și Farul. Nu știm ce a vrut să exprime autorul prin acea postare, că n-a răspuns mesajelor reporterului FANATIK, însă în comentarii oamenii au ironizat postarea.

Redăm mai jos o parte dintre mesajele apărute la postarea lui George Ogăraru

„Mai ales când joacă FCSB și e atmosferă de meci”.

„Frumos când joacă FCSB”.

„În casa voastră va mirosi și a milioane de euro dacă FCSB (Steaua) va merge mai departe”.

„Victorie, 3-2. Bine ai revenit pe drumul cel bun!”

„De ce erau luminile aprinse la stadionul din spate?”.

„Păcat că luminile sunt aprinse pentru altă echipă”

George Ogăraru n-a jucat niciodată pentru Steaua!

George Ogăraru vorbea de curând despre motivarea deciziei Curții de Apel, care preciza că Steaua București rămâne cu palmaresul din perioada 1947-1998. Intervalul 1998-2003 rămâne în aer, iar perioada 2003-2017 rămâne una confuză. Astfel, potrivit motivării Curții de Apel, Ogăraru nu a jucat niciun meci pentru prima echipă a „militarilor”.

„Eu am jucat pentru Steaua! Am făcut-o din 1989, am crescut în această Academie, aici am debutat. Pe mine mă întrebați pentru cine am jucat? Datele există. Se confirmă la fiecare proces asta. Pentru cine am jucat? O să aflăm în timp. Eu știu pentru cine am jucat. Mă interesează mai puțin problemele juridice”, spunea Ogăraru.

„Sunt chestiuni juridice, pe mine nu mă preocupă în mod special. Nici nu am ieșit în spațiul public să vorbesc despre asta. Fiecare are propria părere. Eu am avut de suferit în urma alegerii pe care am făcut-o. Îmi văd de treaba mea, vreau să duc lucrurile la un alt nivel. Cei de pe partea juridică trebuie să își facă treaba, cred că și-o fac foarte bine.

Este o problemă care se dispută de multă vreme. Deciziile judecătorești sunt clare! Trebuie respectate. Toți cei care am jucat în acea perioadă nu eram conștienți, nu eram la cunoștință cu tot ceea ce s-a întâmplat sau cum s-a făcut trecerea.

S-a demonstrat că aceasta nu s-a petrecut în mod legal. Amintirile din teren nu ni le poate lua nimeni, acelea vor rămâne pe vecie. Ceea ce se demonstrează acum este clar pentru toată lumea”, mai zicea Ogăraru.