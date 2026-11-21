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, fiind învinsă de Mexic, scor 0-1. Dincolo de rezultat, un moment special s-a petrecut după fluierul final. Gică Hagi a mers să-i încurajeze pe tinerii „tricolori” și pe selecționerul Mircea Diaconescu, după primul meci al generației la un turneu final mondial.

Gestul lui Gică Hagi după Mexic – România! A mers să-i încurajeze pe juniori și pe Mircea Diaconescu

FANATIK a aflat, prin corespondentul Emanuel Roșu, prezent în Qatar, că „Regele” a stat de vorbă câteva minute cu jucătorii și cu antrenorul, înainte de a pleca. De altfel, partida cu Mexic a fost singura pe care Hagi a urmărit-o la acest Campionat Mondial. Selecționerul naționalei de seniori urmează să părăsească Qatarul duminică.

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Prezența lui Hagi la debutul tricolorilor mici nu a fost întâmplătoare. pentru a susține generația care a reușit calificarea istorică la Campionatul Mondial U17. Acesta a urmărit partida din tribune, alături de Florinel Coman.

Mexic – România 1-0 la Mondialul U17! Tricolorii au avut ocazii, dar au cedat după pauză

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a început curajos partida de la Doha și a avut câteva oportunități importante în prima repriză. Alexandru Goncear a fost unul dintre cei mai activi jucători ai României, însă șuturile sale nu au găsit drumul spre gol. La pauză, tabela indica 0-0.

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Mexicanii au revenit mai bine de la vestiare și au înscris în minutul 55, prin Adan Sanchez, cu un șut puternic de la marginea careului. Selecționerul Diaconescu a solicitat apoi o verificare VAR folosind cartonașul mov, după ce a considerat că portarul advers a prins mingea în afara careului. Arbitrul a revăzut faza și a decis că goalkeeperul se afla în interiorul suprafeței de pedeapsă. România nu a mai reușit să egaleze, iar debutul s-a încheiat cu o înfrângere.

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România U17, cu gândul la următoarele două meciuri! Cum se poate califica în faza eliminatorie

Înfrângerea cu Mexic nu înseamnă că România și-a compromis șansele de calificare. Tricolorii mai au două partide în grupa K, cu Venezuela și Camerun, iar primele două clasate merg direct în șaisprezecimile de finală. Li se alătură cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

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Următorul test este programat marți, 24 noiembrie, împotriva Venezuelei, de la ora 14:30. Ultimul meci din grupă va fi cel cu Camerun, vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00. România participă în premieră la un Campionat Mondial U17, după ce a obținut calificarea la turneul din Qatar în primăvara acestui an.