O fană a României a fost făcută fericită de și de tatăl său. În cadrul unei acțiuni caritabile, suportera a primit un cadou de la legenda fotbalului românesc și fiul său.

Gestul lui Ianis Hagi a făcut o fană a României fericită: “Am fost la toate meciurile”

Gică Hagi a fost implicat într-o acțiune caritabilă care a avut loc în cadrul unei asociații de studenți. În urma acestui lucru, o fană a României a fost făcută fericită după ce a primit de la antrenorul Farului un tricou al echipei naționale cu numărul 10 și semnat de Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT

Suportera “tricolorilor” a mărturisit povestea tricoului, dar și faptul că nu ratează niciun meci al echipei naționale a României din țară. Tânăra fană le-a transmis și un mesaj elevilor lui Mircea Lucescu.

“Este din partea lui Gică Hagi, dar este cu semnătura lui Ianis Hagi. L-am primit după o licitație în cadrul unei asociații de studenți iarna trecută. E un lucru memorabil.

ADVERTISEMENT

E merg la toate meciurile echipei naționale, atunci când au loc în România. E memorabil să îl port la meciurile de aici. O să batem Lituania.

Mă așteptam să câștige meciul din Kosovo, dar nu cu un așa scor. Terminăm pe primul loc în grupa din Liga Națiunilor. Le transmit jucătorilor să lupte în continuare și să știe că acasă au tot suportul nostru”, a spus suportera României.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Mircea Lucescu pentru suporteri înaintea meciului cu Lituania

“Eu nu mai am emoții. Am șansa să am la dispoziție băieți receptivi. E meritul celor care i-au crescut. Dacă am oameni educați, pot face rezultate, pentru că atunci vor fi disciplinați, se pot concentra. Asta e cel mai greu, să te concentrezi. Jucătorii simt prezența publicului. Sper ca suporterii din țară să lasă orgoliile de o parte și să susțină naționala.

În fotbal, nimic nu e definitiv dobândit. Jucătorii au o carieră de 8-9 ani, trebuie să dea totul pentru ei. Cel mai greu pentru un jucător e când nu joacă. Sper ca prezența la națională să îi stimuleze. Aș vrea ca lumea să aprecieze fotbalul la nivelul dăruirii acestor jucători, la nivelul sacrificiilor. Când ceilalți stau acasă, ei stau în cantonament.

ADVERTISEMENT

Să nu vă așteptați la nimic, încă nu am decis nimic. Ianis (n.r. – Ianis Hagi) are un handicap, lipsa de minute la nivelul competiției. Niciun antrenament nu seamănă cu un joc. Important e că e aici, că și-a dorit să fie aici. Noi trebuie să câștigăm meciul, nu trebuie să mă gândesc la unul sau la altul”, .

Suporterii nationalei, SUPER OPTIMISTI inainte de Romania - Lituania din Liga Natiunilor