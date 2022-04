Gestul lui Ionuț Popa care a scos-o din minți pe Elena Chiriac de la Survivor România: „Vrea să se certe și nu are cu cine”

Elena Chiriac și-a găsit o nouă victimă la Survivor România. După ce a avut mai multe meciuri de dus cu Mari Fica, Marian Drăgulescu, Emil Rengle și TJ Miles, a venit rândul lui Ionuț Popa din tabăra adversă să fie criticat de luptătoarea de taekwondo.

Elena Chiriac și Ionuț Popa de la Survivor România, noua rivalitate a show-ului

Totul a pornit de la faptul că într-o dimineață Ionuț a vorbit prea tare pentru urechile ei, trezind-o. Bărbatul a purtat o discuție cu Marian Drăgulescu, iar tonul vocii sale a fost unul deranjant pentru Elena.

Bruneta a spus că Ionuț ar trebui să se gândească în primul rând la echipa sa, dacă față de adversari nu are respect. Pus în fața acestei situații, Popa a avut o cu totul altă părere.

Războinicul susține că Elena Chiriac nu a spus adevărul și că atât el, cât și Drăgulescu au vorbit în șoaptă. Ionuț este convins că Elena are chef de ceartă și de data asta l-a găsit pe el.

„Omul se trezește și vorbește foarte tare. După trei zile în care vorbești așa, i-am spus: Ionuț, se poate să nu mai vorbești așa? Poți să vorbești, dar cu un gram de bun simț față de echipa ta dacă nu față de echipa adversă”, a declarat indignată Elena Chiriac în

„Ea vrea să se certe și nu are cu cine”

„Am vorbit cu Marian, dar nu încât să îi trezesc pe toți. Marian a venit lângă mine, dar nu am vorbit foarte tare. La ora aia, oricum majoritatea se trezeau. Nu e ca și cum am făcut gălăgie intenționat. Ea vrea să se certe și nu are cu cine”, a spus Ionuț Popa în replică.

„El tot caută să bage râcă, să creeze discuții între ei. Se ia de noi cu diverse observații”, a continuat Elena Chiriac.

Concurenții au comentat în camp, printre altele, și . Elena a spus că i-a părut foarte rău că a ieșit, dar se bucură că a rămas Doru Răduță, cu toate că l-a nominalizat chiar ea.