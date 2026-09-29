Gestul lui Ionuț Radu a deranjat și federația: „Nu pot să uit că înainte de barajul cu Turcia nu a venit două zile”. Exclusiv

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Federația Română de Fotbal, prin vocea lui Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, a reacționat după gestul făcut de Ionuț Radu (29 de ani) la finalul meciului România – Bosnia 2-4, disputat luni seară pe Arena Națională în etapa a doua din Liga Națiunilor. Mai exact,

Ionuț Radu a greșit prin gestul făcut la finalul meciului România – Bosnia 2-4, crede Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF

Iar această abordare a sa a venit în contextul în care goalkeeper-ul a și greșit grav la două dintre golurile marcate de bosniaci în acest meci. În viziunea lui Vochin, este vorba despre o greșeală comisă de Radu în această conjunctură. „Sunt unii jucători, nu știu dacă e cazul lui, care admit că au greșit și nu pot să iasă în față să recunoască.

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Nu știu ce a fost acolo. Cred că trebuie purtate niște discuții cu el. Nu e bine. Nici cu el nu sunt prieten. Și lui, dacă mă întâlnesc, îi spun în față. Vrea să înțeleagă, bine, nu vrea să înțeleagă… Dacă mă văd cu el, îi spun că este păcat de talentul pe care îl are, dacă nu este însoțit și de un comportament sportiv corect la momentul respectiv”, a spus Andrei Vochin

Nu este primul episod controversat cu Ionuț Radu în prim-plan

Cu această ocazie, a reamintit și de episodul petrecut în luna martie, înaintea barajului cu Turcia de la Istanbul pentru calificarea la Campionatul Mondial: „De exemplu, eu nu pot să uit că înaintea meciului de baraj cu Turcia nu a venit două zile. Nea Mircea (n.r. Lucescu) și voi care sunteți din fotbal ziceți că e o vedetă… Eu nu sunt din fotbal, dar am manageriat oameni. Cred că modul în care poți să-l faci mai bun pe un om nu e ăsta. E altul.

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În momentul în care a greșit, trebuie să simtă că a greșit. În momentul în care vrea să te păcălească, să îi arăți că nu te păcălește și să simtă că nu trebuie să te păcălească. Că nu poate, înțeleg. Din punctul meu de vedere, Radu a greșit aseară. Trebuie să ai bărbăția să ieși în față. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Mai sunt situații în care staff-ul îi spune să nu se ducă, pentru că e într-o situație delicată”.

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