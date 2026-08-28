Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

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Mihai Rotaru (53 de ani) a mers în vestiarul oltenilor la scurt timp după finalul meciului Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0, disputat joi seară la Erevan în returul play-off-ului din Europa League. Ca urmare a acestei înfrângeri, echipa din Bănie a fost eliminată din această competiție și își va continua parcursul european din acest sezon în faza principală din Conference League, așa cum de altfel s-a întâmplat și în stagiunea precedentă.

Ce a făcut Mihai Rotaru în vestiarul oltenilor după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

În direct la FANATIK SUPERLIGA, realizatorul Cristi Coste a dezvăluit ce a făcut principalul finanțator al clubului alb-albastru imediat după fluierul final. Așadar, omul de afaceri a avut nevoie de puțin timp pentru a se „redresa” din punct de vedere emoțional după Astfel, inițial el a stat timp de aproximativ 20 de minute în zona tribunei oficiale pentru a se liniști și în acest interval a purtat o discuție cu directorul sportiv Mario Felgueiras.

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Ulterior, Rotaru a mers în vestiarul echipei sale pentru a le transmite un mesaj de încurajare fotbaliștilor antrenați de Filipe Coelho. În mod firesc de altfel în contextul dat, jucătorii erau extrem de afectați în momentele respective. Pe lângă latura sportivă, ei au mai avut de suferit și din punct de vedere financiar după această eliminare din Europa League. Asta pentru că, bineînțeles, primele lor erau considerabil mai mari pentru accederea în faza principală din această competiție comparativ cu cele prevăzute pentru calificarea în grupa unică din Conference League.

Ce mesaj le-a transmis Mihai Rotaru jucătorilor lui Filipe Coelho

„Campionii României suntem noi și tot noi vom fi!”, a fost mesajul de bază transmis de Mihai Rotaru cu această ocazie. De asemenea, acționarul de la Universitatea Craiova a dorit și să le aducă aminte fotbaliștilor de un alt moment dramatic din perspectivă sportivă trăit de ei recent, peste care însă au reușit ulterior să treacă extrem de bine.

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Este vorba bineînțeles despre ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut la Atena, Atunci, oltenii au pierdut calificarea tot în prelungirile partidei, după ce au condus cu 2-0 și au primit două goluri în ultimele minute. Apoi însă, ei au reușit să se redreseze excelent și să câștige eventul în România, iar apoi și Supercupa României.

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Ce așteaptă Mihai Rotaru de acum înainte de la jucători

Astfel, Rotaru s-a arătat foarte optimist în fața jucătorilor cu privire la faptul că ei vor găsi și de această dată resursele necesare pentru a se aduna după un eșec extrem de dureros pe plan european, astfel încât să poată în continuare să performeze la cel mai înalt nivel posibil în competițiile interne, iar la finalul sezonului să reușească să câștige din nou titlul în SuperLiga.

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În plus, în discursul său omul de afaceri a menționat și că este foarte important ca echipa să se prezinte bine în grupa de Conference League, în mod evident pentru a aduna cât mai multe puncte, chestiune care ar urma să îi ajute pe olteni foarte mult în următoarele sezoane, bineînțeles în primul rând la tragerile la sorți, prin îmbunătățirea coeficientului UEFA.

Discursul lui Rotaru în vestiar

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a dezvăluit o parte din discursul pe care Mihai Rotaru l-a ținut în vestiarul Universității Craiova, imediat după eșecul dramatic de la Erevan.

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”Imediat după partida de seară, cam la 15-20 de minute, Mihai Rotaru a mers în vestiarul Universității Craiova. Bineînțeles, după ce a reușit să se mai liniștească discutând cu Mario Felgueiras și lăsând frustrarea deoparte, și-a încurajat jucătorii. A fost și i-a îmbărbătat. Toți erau cu capetele plecate.

Din informațiile pe care le avem de acolo, de la fața locului, le-a spus Mihai Rotaru: ‘Capul sus! Noi suntem campionii României și noi vom fi în continuare’. Le-a vorbit și de momentul Atena: ‘Așa cum ne-am ridicat după acel moment de la Atena, așa ne vom ridica și acum. Haideți să fim bărbați și să reușim să arătăm ce înseamnă Craiova pentru fotbalul românesc’.

Bineînțeles, în acest moment, prioritar pentru Craiova și pentru Universitatea rămâne titlul și meciurile de Conference League. Sunt șase meciuri de Conference League, trei acasă, trei afară. O să vedem ce adversari va avea Craiova. Vorbea Mihai Rotaru despre coeficient, despre puncte și despre tot ce se poate, până la urmă, scoate din această prezență pentru al doilea an consecutiv în Conference League.

Acesta a fost mesajul pe care patronul l-a dat aseară în vestiar, de față cu toți jucătorii, cu staff-ul tehnic. Jucătorii erau căzuți, căzuți și la propriu și la figurat. N-a mai mers nimeni nici la zona mixtă.

Au fost acele interviuri care s-au dat pentru deținătorul de drepturi, pentru Voyo, și apoi au mers direct la aeroport și au ajuns la Craiova undeva în jurul orei 3-4 dimineața. Un drum de trei ore în care vă închipuiți că numai dezamăgire a fost în acel avion care s-a întors de la Erevan”, a spus Cristi Coste.

Ce au făcut oltenii după „vizita” lui Mihai Rotaru în vestiar

În acest context, ar mai fi de menționat și că după finalul meciului de la Erevan, oltenii, în mod așteptat în continuare extrem de apăsați după eliminarea din Europa League, au decis să plece foarte rapid din Armenia. Astfel, jucătorii nu s-au mai prezentat la declarații la zona mixtă, așa cum procedau de obicei, și s-au rezumat doar la reacțiile oferite pentru deținătorul drepturilor de difuzare de la această partidă cu Ararat. Așadar, delegația Universității Craiova a ajuns foarte repede după meci la aeroport, iar ulterior a sosit înapoi în Bănie în jurul miezului nopții. De acum, oltenii încep să se concentreze asupra meciului din deplasare cu Rapid, din cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga.