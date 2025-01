Mihai Lixandru muncește din greu pentru a revenit pe gazon. Fotbalistul celor de la FCSB a suferit o accidentare gravă în meciul cu PAOK, din UEFA Europa League. Lixandru a povestit care a fost unul dintre puținele lucruri de care s-a bucurat după incidentul nefericit.

Gestul lui Mircea Lucescu care l-a impresionat pe Mihai Lixandru: „Singurul lucru care m-a bucurat”

Mihai Lixandru era unul dintre titularii incontestabili ai FCSB-ului până să se accidenteze grav la meciul cu PAOK, din faza principală a UEFA Europa League. Mijlocașul a aterizat rău după un duel aerian și a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate de la genunchi.

Fotbalistul de 23 de ani a început deja procesul de recuperare după (a fost operat de doctorul Mariani) și este așteptat să revină pe gazon în luna aprilie a anului acesta.

El a povestit recent despre felul în care l-a schimbat accidentarea, dar și d . Zilele acestea, Lixandru a scos în evidență și singurul lucru care i-a adus un strop de bucurie după momentul nefericit din cariera sa și anume discuția cu Mircea Lucescu.

„Telefonul de la dânsul a fost foarte, foarte important şi singurul lucru care m-a bucurat puţin în perioada aia. Am avut două convocări care nu s-au materializat. Pentru mine, naţionala rămâne doar un vis al copilăriei deocamdată.

Îmi doresc foarte mult să lucrez cu domnul Mircea Lucescu. Îmi doresc foarte mult să ajung la naţională şi prin prisma faptului că îmi doresc să lucrez cu dânsul”, a declarat Mihai Lixandru, potrivit .

57 de meciuri și două goluri a reușit Mihai Lixandru în tricoul celor de la FCSB. Alături de echipa antrenată de Elias Charalambous, acesta a devenit campion al României în sezonul 2023/24. Tot alături de FCSB a câștigat și Supercupa României.

Mihai Lixandru, despre calvarul prin care a trecut după accidentarea din meciul cu PAOK

„Când ești un om normal, care poate să facă orice și se bazează doar pe el, iar dintr-o dată, într-o secundă, te trezești că ai nevoie de cineva care să te ajute la fiecare pas – să te ducă la baie, la duș, să te sprijine – e destul de greu, atât psihic, cât și fizic, să ajungi într-o astfel de situație.

Eram într-o creștere, lucrurile se întâmplau ca într-un vis. Într-un singur an, am câștigat campionatul, Supercupa, am primit prima convocare. Totul era perfect. Jucam în Europa League – lucruri la care visam când eram mic.

Cel mai greu lucru acum, după ce am acceptat situația, este să merg la meciuri și să-i văd pe băieți jucând în Europa League, să văd echipa cât de bine merge, fanii, tot ce se întâmplă în jurul echipei și momentele pe care ei le trăiesc. Să stau în tribună, e foarte greu. Mă afectează foarte mult”, a declarat Mihai Lixandru pentru sport.ro.