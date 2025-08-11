Gestul lui Mirel Rădoi pe bancă după Craiova – Hermannstadt a șocat. „Bă, tot eu care-ți explic sunt tâmpit?”

, însă finalul meciului a fost marcat de Mirel Rădoi a fost surprins având o criză de nervi și lovind banca de rezerve cu pumnul, iar Sorin Cârțu a reacționat a doua zi pe seama scenei șocante.

Ieșirea nervoasă a lui Mirel Rădoi din U Craiova – Hermannstadt 1-0, comentată de Sorin Cârțu

Universitatea Craiova traversează o perioadă foarte bună, în care a strâns mai multe victorii și în campionat, dar și în cupele europene. Mirel Rădoi trăiește din plin acest start de sezon, dorindu-și ca seria de rezultate bune să continue.

Atitudinea sa continuă însă să fie inconstantă. După ce , el .

Cel mai șocat moment a fost cel în care a lovit banca de rezerve, după ce VAR a decis că golul sibienilor nu poate fi validat. Sorin Cârțu a explicat ce s-a întâmplat cu antrenorul oltenilor în acele clipe.

„Astea sunt reacțiile antrenorilor, a celor care trăiesc”

„Noi antrenorii, indiferent că suntem mai tineri, mai vechi, cerem mingea să fie dată în corner, nu altceva. Eu să vorbesc de el? Eu am dat cu piciorul… M-a costat și contracte și…

Când te iau nervii. Eu am mai spus, nu mă apuc să judec că și eu am trecut prin stări… Dai și cu capul în bancă. Care e de vină? Eu care am explicat o săptămână sau tu care nu ai înțeles.

După o săptămână de antrenamente, tot eu care îți explic sunt tâmpit? Astea sunt reacțiile antrenorilor, a celor care trăiesc… Nu se mutilează!”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

