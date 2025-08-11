Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gestul lui Mirel Rădoi pe bancă după Craiova – Hermannstadt a șocat. „Bă, tot eu care-ți explic sunt tâmpit?”

Sorin Cârțu a comentat gestul nervos al lui Mirel Rădoi după meciul U Craiova - Hermannstadt 1-0. Ce a spus despre ieșirea nervoasă a antrenorului.
Mihai Dragomir
11.08.2025 | 14:37
Gestul lui Mirel Radoi pe banca dupa Craiova Hermannstadt a socat Ba tot eu careti explic sunt tampit
Sorin Cârțu, despre ieșirile nervoase ale lui Mirel Rădoi. Explicațiile președintelui oltenilor. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Universitatea Craiova a învins cu 1-0 Hermannstadt în etapa 5 din SuperLiga, însă finalul meciului a fost marcat de o fază controversată în care camera VAR nu i-a validat golul lui Aurelian Chițu. Mirel Rădoi a fost surprins având o criză de nervi și lovind banca de rezerve cu pumnul, iar Sorin Cârțu a reacționat a doua zi pe seama scenei șocante.

Ieșirea nervoasă a lui Mirel Rădoi din U Craiova – Hermannstadt 1-0, comentată de Sorin Cârțu

Universitatea Craiova traversează o perioadă foarte bună, în care a strâns mai multe victorii și în campionat, dar și în cupele europene. Mirel Rădoi trăiește din plin acest start de sezon, dorindu-și ca seria de rezultate bune să continue.

Atitudinea sa continuă însă să fie inconstantă. După ce a dispărut 2 minute de pe bancă în timpul meciului cu Hermannstadt, el și-a exprimat la final nemulțumirile.

Cel mai șocat moment a fost cel în care a lovit banca de rezerve, după ce VAR a decis că golul sibienilor nu poate fi validat. Sorin Cârțu a explicat ce s-a întâmplat cu antrenorul oltenilor în acele clipe.

„Astea sunt reacțiile antrenorilor, a celor care trăiesc”

„Noi antrenorii, indiferent că suntem mai tineri, mai vechi, cerem mingea să fie dată în corner, nu altceva. Eu să vorbesc de el? Eu am dat cu piciorul… M-a costat și contracte și… 

Când te iau nervii. Eu am mai spus, nu mă apuc să judec că și eu am trecut prin stări… Dai și cu capul în bancă. Care e de vină? Eu care am explicat o săptămână sau tu care nu ai înțeles.

După o săptămână de antrenamente, tot eu care îți explic sunt tâmpit? Astea sunt reacțiile antrenorilor, a celor care trăiesc… Nu se mutilează!”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Gestul lui Mirel Rădoi pe bancă după Craiova - Hermannstadt a șocat

