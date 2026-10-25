Cum l-a numit Radu Drăgușin pe Cristi Chivu după ce Inter a reușit remontada! Gestul disperat al românului

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Fiorentina a condus în meciul contra lui Inter cu scorul de 1-0, iar tabela a rămas neschimbată până în minutele de prelungire. „Nerazzurri” au întors scorul în doar câteva minute prin golurile lui Marcus Thuram și Zielinski. Radu Drăgușin a fost integralist pentru formația „viola”, însă nu a reușit să evite dezastrul, chiar dacă a făcut un meci solid. Dupa încheierea partidei, „dragonul” a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu.

La scurt timp după înfrângerea suferită de Fiorentina pe terenul lui Inter, Radu Drăgușin a oferit un interviu pentru , în care a vorbit atât despre desfășurarea partidei, cât și despre Cristi Chivu. Deși formația sa a pierdut dramatic, fundașul român consideră că Fiorentina a făcut un meci solid, în special din punct de vedere defensiv, și că echipa a arătat semne de progres față de precedentele jocuri.

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Întrebat despre antrenorul lui Inter, Drăgușin nu a ezitat să-l caracterizeze în termeni elogioși. „Este un model pentru toți fundașii români și internaționali. A reușit lucruri impresionante când juca la Inter și acum este un antrenor care dă dovadă că merită să fie în locul în care este”, a spus internaționalul român. Cei doi s-au salutat la finalul partidei și și-au urat mult succes.

Drăgușin a explicat și cum a văzut finalul dramatic de pe Giuseppe Meazza. În opinia sa, Fiorentina a făcut un pas înainte după meciul cu Como, însă retragerea echipei după deschiderea scorului le-a permis milanezilor să pună presiune și să revină. Fundașul a subliniat că Serie A este un campionat foarte puternic și că formația viola trebuie să corecteze anumite detalii pentru ca prestațiile bune să se transforme și în victorii.

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Gestul pe care Radu Drăgușin l-a făcut imediat după golul lui Zielinski din Inter – Fiorentina 2-1

Deși părea că nu mai are nicio soluție să obțină un rezultat pozitiv, Inter a întors scorul împotriva Fiorentinei cu două goluri marcate în minutele 90 +1 și 90 +7. Marcus Thuram a dat semnalul remontadei, iar Piotr Zielinski a închis tabela cu un gol din penalty.

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Deși cronometrul trecuse deja peste cele 6 minute de prelungire arătate de la margine, momentele în care VAR-ul a analizat hențul pentru care Inter a primit penalty au făcut ca partida să se prelungească. Știind că echipa sa va mai avea la dispoziție câteva zeci de secunde pentru a egala după golul marcat de Zielinski, Radu Drăgușin a luat imediat mingea din poarta lui David De Gea și a alergat cu ea spre centru pentru ca meciul să se reia cât mai repede.

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Ce notă a primit Radu Drăgușin după Inter – Fiorentina 2-1

, Radu Drăgușin a făcut Stoperul internațional român nu a făcut greșeli la cele două goluri, însă tot nu a avut forța de a apăra avantajul de un gol pe care formația „viola” l-a avut până în minutul 90.

Radu a primit nota 6,5 de la publicația , care a notat că a avut „o prestație excelentă în centrul defensivei, revenind ca o stâncă și un lider al apărării în cel mai dificil meci”. De asemenea, cei de la au afirmat că Drăgușin a făcut un meci bun, însă a avut câteva probleme după pauză: „Semne ale unui adevărat Drăgușin pe San Siro. Formează un parteneriat tenace cu Pongracic, limitând semnificativ potențialul ofensiv al lui Inter. A avut mult mai multe dificultăți după pauză”, au scris italienii, care l-au notat cu 6.