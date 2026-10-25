Cum l-a numit Radu Drăgușin pe Cristi Chivu după ce Inter a reușit remontada! Gestul disperat al românului

Fiorentina a condus în meciul contra lui Inter cu scorul de 1-0, iar tabela a rămas neschimbată până în minutele de prelungire. „Nerazzurri” au întors scorul în doar câteva minute prin golurile lui Marcus Thuram și Zielinski. Radu Drăgușin a fost integralist pentru formația „viola”, însă nu a reușit să evite dezastrul, chiar dacă a făcut un meci solid. Dupa încheierea partidei, „dragonul” a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu.
La scurt timp după înfrângerea suferită de Fiorentina pe terenul lui Inter, Radu Drăgușin a oferit un interviu pentru Digi Sport, în care a vorbit atât despre desfășurarea partidei, cât și despre Cristi Chivu. Deși formația sa a pierdut dramatic, fundașul român consideră că Fiorentina a făcut un meci solid, în special din punct de vedere defensiv, și că echipa a arătat semne de progres față de precedentele jocuri.
Întrebat despre antrenorul lui Inter, Drăgușin nu a ezitat să-l caracterizeze în termeni elogioși. „Este un model pentru toți fundașii români și internaționali. A reușit lucruri impresionante când juca la Inter și acum este un antrenor care dă dovadă că merită să fie în locul în care este”, a spus internaționalul român. Cei doi s-au salutat la finalul partidei și și-au urat mult succes.
Drăgușin a explicat și cum a văzut finalul dramatic de pe Giuseppe Meazza. În opinia sa, Fiorentina a făcut un pas înainte după meciul cu Como, însă retragerea echipei după deschiderea scorului le-a permis milanezilor să pună presiune și să revină. Fundașul a subliniat că Serie A este un campionat foarte puternic și că formația viola trebuie să corecteze anumite detalii pentru ca prestațiile bune să se transforme și în victorii.
Deși părea că nu mai are nicio soluție să obțină un rezultat pozitiv, Inter a întors scorul împotriva Fiorentinei cu două goluri marcate în minutele 90 +1 și 90 +7. Marcus Thuram a dat semnalul remontadei, iar Piotr Zielinski a închis tabela cu un gol din penalty.
Deși cronometrul trecuse deja peste cele 6 minute de prelungire arătate de la margine, momentele în care VAR-ul a analizat hențul pentru care Inter a primit penalty au făcut ca partida să se prelungească. Știind că echipa sa va mai avea la dispoziție câteva zeci de secunde pentru a egala după golul marcat de Zielinski, Radu Drăgușin a luat imediat mingea din poarta lui David De Gea și a alergat cu ea spre centru pentru ca meciul să se reia cât mai repede.
Chiar dacă echipa sa a pierdut dramatic în prelungirile partidei cu Inter Milano, Radu Drăgușin a făcut unul dintre cele mai solide meciuri din acest sezon în tricoul Fiorentinei. Stoperul internațional român nu a făcut greșeli la cele două goluri, însă tot nu a avut forța de a apăra avantajul de un gol pe care formația „viola” l-a avut până în minutul 90.
Radu a primit nota 6,5 de la publicația laviola.it, care a notat că a avut „o prestație excelentă în centrul defensivei, revenind ca o stâncă și un lider al apărării în cel mai dificil meci”. De asemenea, cei de la TMW au afirmat că Drăgușin a făcut un meci bun, însă a avut câteva probleme după pauză: „Semne ale unui adevărat Drăgușin pe San Siro. Formează un parteneriat tenace cu Pongracic, limitând semnificativ potențialul ofensiv al lui Inter. A avut mult mai multe dificultăți după pauză”, au scris italienii, care l-au notat cu 6.