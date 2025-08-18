Gestul lui Volodimir Zelenski care l-a surprins pe Donald Trump: „Nu e pentru dumneavoastră, ci pentru soția dumneavoastră”

La debutul întâlnirii de luni din o scrisoare din partea soției sale, Olena Zelenska, precizând că rândurile au fost scrise pentru Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.

ADVERTISEMENT

Zelenski i-a oferit lui Trump o scrisoare de la Prima Doamnă a Ucrainei, adresată Melaniei Trump

Gestul liderului de la Kiev l-a surprins pe Donald Trump, mai ales că vine după , în timpul summitului de pe 15 august, din Alaska.

Volodimir Zelenski a ținut să-i mulțumească omologului său american pentru eforturile depuse cu scopul încetării războiului din Ucraina. Mai apoi, Zeleneski a amintit gestul Primei Doamne a SUA, mulțumindu-i pentru scrisoarea trimisă președintelui rus, Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT

„Vreau să vă mulţumesc pentru invitaţie şi să vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile personale de a opri uciderea de oameni şi de a opri acest război. Vreau să-i mulţumesc şi Primei Doamne a Statelor Unite pentru scrisoarea trimisă lui Putin cu privire la copiii răpiţi… Copiii noştri.

Soţia mea, Prima Doamnă a Ucrainei trimite la rândul ei o scrisoare. Dar nu e pentru dumneavoastră, ci pentru soţia dumneavoastră”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

ADVERTISEMENT

Ce spune președintele SUA despre gestul soției sale: „Vedem lucruri pe care voi nu le ştiţi”

Fiind întrebat de unul dintre jurnaliștii aflați în Biroul Oval despre scrisoarea trimisă de soția sa, Melania Trump, lui Vladimir Putin, liderul american a afirmat că aceasta iubește foarte mult copiii, iar un astfel de gest era de așteptat.

ADVERTISEMENT

„Prima Doamnă a urmărit lucrurile pe care le urmăriţi şi voi, pe care le urmăresc şi eu şi are sentimente foarte clare. Noi vedem şi lucruri pe care voi nu le ştiţi. Ea iubeşte mult copiii, are un fiu, pe care îl iubeşte mai mult ca orice pe lume, probabil şi decât mă iubeşte pe mine”, a afirmat Donald Trump.