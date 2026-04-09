Gestul memorabil făcut de un fan al lui PAOK la priveghiul lui Mircea Lucescu. Imagini impresionante la întâlnirea cu Răzvan Lucescu

a fost depus la Arena Națională, acolo unde miercuri și joi toți cei care au dorit să-și ia rămas bun de la marele antrenor au putut să o facă. Mii și mii de oameni au trecut pragul stadionului și au lăsat un gând bun în cinstea lui „Il Luce”.

Un suporter al lui PAOK, gest impresionant la priveghiul lui Mircea Lucescu. Cum și-a arătat iubirea față de Răzvan Lucescu

Ziua de joi a fost una plină cu momente emoționante la priveghiul lui Mircea Lucescu, acolo unde au venit inclusiv jucătorii de la Dinamo și FCSB, plus alți mii de oameni, de diferite naționalități, inclusiv turci sau greci. Un fan al lui PAOK a oferit o imagine plină de emoție, asta după ce a fost la sicriul lui „Il Luce”, acesta s-a întâlnit cu Răzvan Lucescu.

Suporterul formației din Grecia a făcut o plecăciune în fața tehnicianului și i-a pupat mâna, moment în care Răzvan Lucescu, parcă copleșit de situație, l-a luat în brațe pe acesta. A urmat o discuție scurtă între cei doi, în care cel mai probabil fanul i-a transmis condoleanțe și toată susținerea pentru viitor.

Decizia luată de Răzvan Lucescu în privința jucătorilor de la PAOK

La scurt timp după moartea lui Mircea Lucescu, clubul PAOK a emis un comunicat în care își exprima regretele față de pierderea tatăului celui care este antrenor la echipă. Formația din Grecia a trimis o coroană de flori la București, adusă de câțiva oficiali ai grupării care au venit la priveghiul lui „Il Luce”.

De altfel, jucătorii au dorit și ei să fie alături de antrenorul lor, însă Răzvan Lucescu a cerut ca aceștia să rămână în Grecia și să se pregătească pentru următoarele meciuri. Astfel, fotbaliștii de la PAOK nu au mai venit în România pentru a fi prezenți la catafalcul lui Mircea Lucescu, tocmai din dorința expresă a tehnicianului, care dă dovadă că iubește fotbalul și performanța la fel de mult ca tatăl său.

urmează să aibă loc vineri dimineață, la Cimitirul Bellu din București, acolo unde vor lua parte doar familia și apropiații.