Gestul minunat făcut de Poli Timișoara pentru familiile suporterilor uciși ai lui PAOK

Marți, un microbuz în care se aflau 10 persoane a intrat frontal într-un tir, iar impactul a fost devastator și a dus la moartea a 7 persoane și la spitalizarea de urgență a altor 3. Aceștia mergeau spre Franța, pentru a-și susține echipa favorită, PAOK, ce va juca împotriva lui Lyon.

Poli Timișoara întinde o mână de ajutor celor de la PAOK

Tragedia produsă pe drumul din județul Timiș a creat o unitate incredibilă între ultrașii din România și cei greci, iar cele mai mari galerii din țară și-au oferit suporterul . Clubul Poli Timișoara s-a oferit să le asigure familiilor victimelor plata cazării și a mâncării pe durata perioadei în care vor sta în România, asta după ce și suporterii clubului au discutat cu omologii greci și au ajutat cum au putut.

„Clubul Politehnica Timișoara își exprimă durerea pentru victimele gravului accident rutier în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața. Le dorim însănătoșire grabnică celor trei fani internați la Spitalul Județean din Timișoara! Clubul Politehnica a luat legătura cu aparținătorii victimelor și va achita toate cheltuielile lor legate de cazare și masă”, a fost comunicatul emis de club.

Răzvan Lucescu și jucătorii lui PAOK, moment de reculegere la antrenament

La câteva ore după veștile teribile venite din România, jucătorii lui PAOK, împreună cu Răzvan Lucescu, au mers la stadion pentru a aprinde o lumânare în memoria celor pierduți în accidentul cumplit. De altfel, pentru FANATIK în care a vorbit despre sentimentele care îl încearcă.

Se pare că partida contra celor de la Lyon se va disputa, după ce UEFA a refuzat amânarea meciului, iar grecii au fost astfel nevoiți să-și urmeze programul de pregătire. Totuși, înainte de antrenamentul de astăzi, au ținut un moment de reculegere în memoria celor 7 suporteri, iar liniștea apăsătoare spune totul despre tragedia produsă.

Care ar fi cauza accidentului cumplit în care au murit 7 fani ai lui PAOK

La o zi după întâmplarea tragică petrecută în Timiș, există deja și primele informații cu privire la cauza accidentului. Se pare că volanul microbuzului s-a blocat și nu a permis revenirea pe banda sa, iar de acolo a rezultat impactul frontal.

”Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii”, a spus unul dintre supraviețuitori.