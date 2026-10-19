Gestul neașteptat făcut de Jovo Lukic la pauza meciului U Cluj – FC Argeș. Video

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Fără doar și poate, Jovo Lukic este cel mai important jucător al celor de la U Cluj. Bosniacul a reușit o primă repriză excelentă în duelul cu FC Argeș, iar la pauză a fost protagonistul unui gest mai rar întâlnit pe terenurile de fotbal.

Jovo Lukic, gest surprinzător în U Cluj – FC Argeș

Prima repriză a , din etapa a 12-a a SuperLigii, a fost una plină de evenimente. Oaspeții au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Ricardo Matos (25), dar clujenii au întors scorul până la pauză datorită unei prestații excelente a lui Jovo Lukic.

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Internaționalul bosniac a restabilit egalitatea două minute mai târziu reluând în plasă o centrare excelentă a lui Issouf Macalou. Apoi, înainte de pauză, mingea trimisă spre poartă de atacantul lui U Cluj a .

După ce arbitrul George Roman a pus capăt primelor 45 de minute s-a petrecut un moment neașteptat. În timp ce se îndreptau spre tunel, Jovo Lukic și fundașul brazilian al celor de la FC Argeș, Guilherme Garutti, au făcut schimb de tricouri chiar pe teren. Interesant este că cei doi au fost protagoniștii unui moment controversat, atunci când bosniacul și-a lovit cu cotul în față adversarul, iar acesta nu a mia putut intra pe teren în repriza secundă.

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Cristi Balaj, verdict în privința arbitrajului de la U Cluj – FC Argeș

Prima repriză a jocului dintre U Cluj și FC Argeș a fost una plină de . Mai întâi, piteștenii au marcat în startul meciului, dar golul a fost anulat pentru că anterior mingea l-a lovit pe ”centralul” George Roman și acesta a considerat că a influențat faza. Apoi, la jumătatea reprizei, Lukic a marcat, dar arbitrul a sancționat un henț al bosniacului, decizie confirmată de VAR după o analiză de trei minute.

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Contactat de FANATIK, fostul mare arbitru Cristi Balaj a precizat că ”centralul” a anulat corect golul piteștenilor, însă a greșit când nu a validat reușita lui Jovo Lukic, considerând că bosniacul a preluat cu umărul. De asemenea, el consideră că este mai degrabă roșu pentru Lukic la faza în care îl lovește cu cotul pe Garutti.

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