Gestul neașteptat făcut de Victoria Beckham în scandalul cu fiul său cel mare, Brooklyn: ”Am încercat mereu”

La câteva luni buni după ce a pornit scandalul cu fiul său cel mare, Victoria Beckham a recurs la un gest neașteptat. Fosta componentă a formației Spice Girls nu i-a rostit numele lui Brooklyn, însă a emoționat pe toată lumea cu afirmația pe care a făcut-o despre familia sa.

Victoria Beckham, declarație despre băiatul său cel mare

Victoria Beckham (52 ani) și-a aniversat ziua de naștere pe data de 17 aprilie 2026. Aflată în plin scandal cu unul dintre băieții său, . Ulterior, a decis să dea cărțile pe față despre conflictul pe care-l are cu băiatul său cel mare, Brooklyn.

Renumita femeie de afaceri a vorbit despre cei dragi, recunoscând că are sentimente pentru apropiați. A subliniat că și-a crescut cu multă iubire copiii și că i-a protejat întotdeauna. Mărturia vine în contextul în care s-a îndepărtat extrem de tare de unul dintre băieți. Acesta a ales să preia numele soției sale.

Cu această ocazie, fosta cântăreață a dorit să transmită că este o mamă bună. Mai mult, a spus că a vrut numai cele bune pentru băieții săi și pentru fiica sa. Întrebată despre conflictul cu Brooklyn, afacerista nu a dorit să-i pronunțe numele, cel mai probabil pentru a nu crea o rană și mai adâncă.

„Cred că întotdeauna ne-am iubit copiii foarte mult. Am încercat mereu să fim cei mai buni părinți posibil. Și, știi, suntem în atenția publicului de peste 30 de ani și tot ce am încercat vreodată să facem a fost să ne protejăm copiii și să îi iubim”, a declarat Victoria Beckham, într-un interviu acordat pentru .

Ce spunea Brooklyn recent despre mama sa, Victoria Beckham

Brooklyn Beckham . În luna ianuarie a scris un mesaj amplu pe rețelele de socializare. Atunci a confirmat că părinții pot discuta cu el doar prin intermediul avocaților. Tot atunci a povestit că mama sa, Victoria, aproape i-a distrus nunta cu Nicola Peltz.

„Părinţii mei au încercat fără încetare să-mi distrugă relaţia încă dinainte de căsătorie şi acest lucru nu s-a oprit. Nu mă las controlat, mă apăr pentru prima dată în viaţa mea. Nu vreau să mă împac cu familia mea.

Mama mea a anulat confecţionarea rochiei lui Nicola în ultimul moment, deşi ea era foarte entuziasmată de ideea de a purta creaţia sa, obligând-o să găsească urgent o altă rochie.

Familia mea acordă mai multă importanţă promovării publice şi sponsorizărilor decât oricărui alt lucru. Marca Beckham este pe primul loc”, a susținut fiul cel mare al Victoriei Beckham și al lui David Beckham, pe contul personal de Instagram.