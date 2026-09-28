Gestul neștiut al lui Hagi! A convocat încă o „națională” special pentru a-i ajuta pe 2 dintre liderii lotului! Exclusiv

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Nicolae Stanciu (33 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani) au ajuns în România cu câteva zile înainte de anunțarea convocărilor și s-au pregătit în baza Federației. FANATIK a aflat că Hagi și staff-ul său au luat o decizie inedită pentru a-i ajuta. Au chemat mai mulți puști aflați în atenția selecționerilor de la loturile de juniori pentru a le crea condiții cât mai bune de antrenament celor doi internaționali de la seniori.

2 în 1: copiii s-au antrenat lângă Hagi, Stanciu și Burcă, iar internaționalii s-au pregătit în condiții de grup

Planul lui Hagi a avut două componente importante. I-a ajutat pe Stanciu și Burcă să se pregătească mai bine, dar și pe tineri să aibă parte de o experiență fantastică pentru momentul în care se află. Fotbaliști de la mai multe cluburi au participat. Universitatea Craiova a fost singura care a comunicat public pe marginea acțiunii Federației.

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„FRF a organizat în perioada 14 – 16 septembrie, un stagiu de pregătire destinat jucătorilor eligibili pentru loturile naționale U17, U18 și U19. Așa cum era de așteptat, Universitatea Craiova a avut șase reprezentanți la această acțiune, fiind vorba despre portarul Harris Papalitsas, respectiv jucătorii de câmp Patrick Năstase, Mihai Ninaci, Alexandru Iovan, Franco Duță, și Luca Văduva. Pe perioada stagiului, juniorii s-au antrenat cu staff-ul primei echipe, sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi”, .

Niciunul dintre fotbaliștii convocați n-a luat parte la acțiunile pe care naționalele de juniori le-au desfășurat în această perioadă. Cu toții au fost însă monitorizați de selecționeri, precum și de staff-ul echipei mari, condus de Hagi însuși, care a vrut să le vadă nivelul.

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Stanciu și Burcă, viitor comun în România după China?

Nicolae Stanciu și Andrei Burcă sunt în ultimele luni de contract la cluburile lor din China. Ambii au pe masă propuneri concrete din partea lui U Cluj. Ardelenii insistă să-i aibă printre piloni într-o echipă care își propune să se lupte la titlu în SuperLigă. Pe Stanciu .

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Întrebat la conferința de presă dinaintea jocului cu Bosnia , Stanciu a evitat: „Prima variantă este clubul din China, ei au prima opțiune. Se comportă foarte frumos cu mine, mă tratează extraordinar, așa că nu am cum să spun decât că ei sunt prima mea opțiune”.

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Progresul tratativelor dintre U Cluj, Stanciu și Burcă de FANATIK, în urmă cu două săptămâni.