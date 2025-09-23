Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristian Măciucă
23.09.2025 | 13:22
Gestul pe care Gigi Becali îl face zilnic pe stradă: „Mă opresc și le dau 100 de euro”. Ce legătură au Mihai Popescu și Dennis Politic de la FCSB. FOTO: Fanatik

Gigi Becali continuă să facă fapte bune, inclusiv pentru imigranții care vin să lucreze în țara noastră. Mihai Popescu și Dennis Politic l-au determinat pe latifundiarul din Pipera să facă aceste dezvăluiri.

Mihai Popescu are zilele numărate la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că stoperul nu va mai juca în SuperLiga. Patronul campioanei en-titre e supărat de când fundașul în vârstă de 32 de ani și-a schimbat religia. Nici Dennis Politic (25 de ani) nu este creștin ortodox, dar nu a intrat în dizgrația lui Becali.

Pornind de la acest subiect, latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce gest de milioane face zi de zi pentru muncitorii străini care lucrează în România.

„Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Ăștia de la AUR îi înjură pe ăia care aduc mâncare, livratorii. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame.

Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd negri și filipinezi, ia 200 de euro. ‘Ia 100 de euro’. Și când mă duc la magazin sau la restaurante. ‘Ia 100 de euro!’ Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist.

Acum vreau să ajut să facă biserică creștinii din Siria, care se retrag în România. Bine, ăia sunt ortodocși. Sunt frați cu mine. Sunt cu Hristos. Ăla dacă e musulman, s-a născut musulman. Ăla dacă s-a născut adventist, e treaba lui.

Băi, dar cum să fii ortodox și să renunți la botezul familiei tale și să te duci la sectă? Nu am nimic. Dacă s-a născut sectant, e treaba lui. S-a născut catolic, e catolic. S-a născut musulman, e musulman. E treaba lui. Ca dovadă, eu nu am musulmani în echipă? Am! Așa s-a născut. Dumnezeu răsare soarele și peste cei răi și peste cei buni”, a transmis Becali.

„Dacă tu esti ortodox și treci la altă religie, cu mine nu mai ai de a face”

„Eu când îi văd filipinezi sau din africa, de unde sunt,’ Ia 100 de euro, ia 200 de euro’. Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii.

Nu am nimic cu el. Ca drept dovadă că l-am luat. Știam. I-am întrebat A fost din familie sau s-a făcut între timp? Dacă se face între timp, nu îl mai iau. Dacă pleacă de la ortodocși, dacă e botezat ortodox și fuge, nu îl mai iau. Înseamnă că are ceva.

Dar dacă omul e pocăit sau ce e el, respectăm religia lui. Ca drept dovadă cum ajut în Africa, mii de copii. Am trimis milioane de euro. Dacă tu esti ortodox și treci la altă religie, cu mine nu mai ai de a face”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
