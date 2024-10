Gestul pe care Irina Fodor este nevoită să îl facă în fața concurenților din Asia Express. Prezentatoarea recunoaște că îi este mereu rușine

Gestul pe care Irina Fodor este nevoită să-l facă în fața concurenților din Asia Express. Chiar dacă nu-i face deloc plăcere, este singura variantă care o ține departe de problemele de sănătate.

Ipostaza în care Irina Fodor este nevoită să apară în fața concurenților din Asia Express

De ani buni de zile, , respectiv Asia Express. Chiar dacă a fost o provocare imensă pentru ea, vedeta s-a obișnuit destul de repede cu aventura de la capătul lumii.

În fiecare sezon, Irina Fodor leagă o conexiune specială cu echipele de concurenți. Prezentatoarea îi așteaptă mereu cu brațele deschise și îi încurajează, chiar dacă unii dintre ei ajung pe ultimele locuri.

Ipostază de prezentoare a emisiunii Asia Express nu este deloc ușoară pentru Irina Fodor. Vedeta aproape că trăiește aventura la aceeași intensitate cu echipele de concurenți. Uneori, filmările o scot din zona de confort, dar nu asta o deranjează.

Irina Fodor a povestit că recurge la un gest de care îi este mereu rușine. Prezentatoarea nu și-ar dori să facă asta în fața concurenților, însă nu are altă variantă.

Gestul de care Irinei Fodor îi este mereu rușine

În urmă cu doi ani, Irina Fodor a dezvoltat o alergie puternică la soare. Medicul i-a recomandat Irinei să stea cât mai departe de expunerea directă la soare. Uneori, asta este imposibil, mai ales că se filmează în țări cu vreme toridă.

”Eu acum 2 ani am făcut o alergie foarte puternică la soare, eram în Mexic. Dar ceva foarte rău, adică a fost greu de ținut sub control. Ideea este că de atunci am promis doctorului că o să stau cât pot de cuminte și chiar dacă am factor de protecție, dacă simt că arde foarte tare o să-mi iau umbrela.”, a spus vedeta pentru

Irina Fodor a găsit imediat soluția pentru a se proteja de soare. Tocmai de aceea, de multe ori, publicul de acasă o poate vedea pe vedetă cu umbrela, în timp ce îi așteaptă pe concurenți la pupitru sau în timp ce le dă o misiune.

Irina Fodor a recunoscut că îi este rușine să apară așa în fața concurenților, mai ales că ei aleargă toată ziua prin soare. Însă, dacă nu ar face asta, alergia s-ar declanșa din nou și ar pune-o în pericol.

”Momentul în care decid să iau umbrela este un moment în care mă simt foarte rușinată față de concurenți, pentru că ei stau acolo cu tot soarele acela în cap și curg apele pe ei. Dacă nu fac treaba asta nu știu cum o să arate a doua oară reacția alergică. Dar da, recunosc: mă simt vinovată!”, a mai declarat Irina Fodor.