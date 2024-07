de Mihai Stoica, care i-a taxat imediat pe fanii celor de la CSA Steaua. Managerul general al celor de la FCSB a scris un mesaj pe rețelele de socializare la adresa fanilor formației din Liga 2.

Gestul Peluzei Sud care l-a scos din sărite pe Mihai Stoica: “Asta chiar nu e ultraserie”

Mihai Stoica a fost deranjat, pe bună dreptate, de gestul Peluzei Sud față de acesta și de fiica sa. Pe lângă injuriile adresate celor doi, fanii celor de la CSA Steaua au făcut scandări negative și la jucătorii lui FCSB, inclusiv către .

ADVERTISEMENT

Așadar, în urma injuriilor și scandărilor de cea mai joasă speță, pe care fanii Peluzei Sud le-au făcut pe Ghencea, Mihai Stoica a ținut să transmită un mesaj important suporterilor celor de la CSA Steaua.

“Chiar dacă și în trecut – când eram toți împreună – am avut deseori divergențe cu cei din Peluza Sud, i-am respectat cumva. Și atunci, și după ce au ales să se separe. Până aseară.

ADVERTISEMENT

Dacă mă înjuri pe mine e oarecum logic. Mi s-a mai întâmplat și mi se va mai întâmpla, mai ales când jucăm cu rivalii. Dacă-mi înjuri fata, poate ți se pare interesant, dar te descalifici. Grav.

Dar, dacă-l înjuri pe Vlad Chiricheș, după ce ai răgușit scandându-i numele la meciul cu Ajax (și nu numai) înseamnă că mai jos nu poți ajunge. Oricât te-ai strădui. Asta chiar nu e ultraserie”, a scris Mihai Stoica pe pagina sa de .

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș, discurs de căpitan după FCSB – Corvinul Hunedoara 3-0

“Sunt norocos să fiu încă pe teren. Mă bucur de asta. Încă joc cu pasiune, îmi place ce fac și mă bucur de victoria asta. Am început un pic mai greu, am dat mai greu drumul la motoare. Am avut puține amicale, dar ne-am antrenat foarte bine.

Am avut picioarele grele după cantonament. În a doua repriză am jucat mai simplu, am plimbat mingea mai mult și am obținut o victorie clară. Sunt jucători foarte buni, s-au integrat foarte repede.

ADVERTISEMENT

Ejdouma știa bine grupul, lui Ștefănescu i-a fost ușor pentru că are calitate, e foarte bun, la fel și Daniel Popa. Sunt jucători buni și sperăm să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

E clar că ne-a ajutat meciul din această seară să punem la punct mai multe aspecte ale jocului nostru. Putem să jucăm mult mai bine decât în seara asta, dar a fost un meci bun, un meci de pregătire bun pentru Champions League”, a declarat Vlad Chiricheș după meciul din Supercupa României.