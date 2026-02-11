Gestul prin care Daniel Bîrligea și-a lăsat iubita fără cuvinte! Mesajul pe care i l-a lăsat direct în zăpadă. Foto

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Antonia Salanță. Prezentă uneori la meciurile susținute de FCSB, iubita atacantului este deseori răsfățată de acesta cu gesturi tandre.

Daniel Bîrligea, gest superb pentru iubita sa

Ultima ”ispravă” a lui Daniel Bîrligea a venit marți seară. Fotbalistul a profitat din plin de ninsoarea care a căzut în București și a ieșit în stradă pentru a-și arăta dragostea care i-o poartă partenerei sale.

Înainte de a pleca alături de campioana FCSB la Craiova, pentru partidele cu Universitatea din Cupa României (joi, 12 februarie, ora 20:30) și SuperLiga (duminică, 15 februarie, ora 20:00), Bîrligea a făcut un gest cu adevărat emoționant.

Atacantul în vârstă de 25 și-a surprins iubita cu mesajul ”Te iubesc!”, scris direct în zăpadă, chiar în fața casei. Antonia a imortalizat momentul, a urcat fotografia pe contul de Instagram și a adăugat o inimioară.

Cine este Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea

Deși fotbalul nu reprezintă neapărat o pasiune pentru ea, Antonia Salanță a fost văzută de multe ori în tribune la meciuri de când se află într-o relație cu Daniel Bîrligea. Nu tot timpul, deoarece .

Pasionată de modă, iubita atacantului de la FCSB locuiește momentan la Milano și studiază la Istituto Marangoni pentru a deveni designer vestimentar. Deși sunt departe unul de celălalt în multe momente, cei doi se iubesc ca în prima zi.

”Dumnezeu ține cu noi și mereu s-a ivit o soluție să ne vedem. Pfu, de câte ori mi s-a zis că sunt nebună. Dar cred că eu mereu am fost nebună și accept chestia asta”, a spus iubita lui Bîrligea.

Înainte de a se dedica modei, Antonia a practicat schi alpin, însă a renunțat pentru că i s-a părut prea solicitant. ”Am făcut schi alpin de performanță. O perioadă foarte mare din viața mea. Era un pic prea solicitant pentru mine”, a povestit partenera jucătorului de la FCSB.

Bîrligea a trecut peste perioada nefastă

Daniel Bîrligea a avut parte de o perioadă complicată în cariera sa. Golurile nu au mai venit în ultimele luni, starea de iritare a apărut și inevitabil a intrat în colimatorul patronului Gigi Becali.

A ajuns chiar și pe banca de rezerve, dar acest lucru i-a prins bine. Revenit în primul ”11”, atacantul a fost , scor 4-1. A marcat două goluri și a pus capăt secetei care dura din 26 octombrie 2025.

La finalul jocului a explicat că și la ceea ce își dorește să realizeze, iar acest lucru l-a ajutat să revină mai puternic.

”Am simțit-o stând liniștit acasă, gândindu-mă la familia mea, la ceea ce fac la antrenamente și să lupt când voi avea șansa. Nu cred că a fost o pedeapsă… Ambiția a venit de la mine și de la cei care îmi sunt aproape”, a declarat el.