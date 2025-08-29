Gestul prin care David Popovici i-a uimit pe angajații unui restaurant din Sibiu! Ce a făcut campionul olimpic după ce a servit cina: „E super, super”. Foto

Sport

Gestul prin care David Popovici i-a uimit pe angajații unui restaurant din Sibiu! Ce a făcut campionul olimpic după ce a servit cina: „E super, super".

David Popovici continuă să surprindă plăcut și în afara bazinului de înot!
Ciprian Păvăleanu
29.08.2025 | 07:30
Gestul prin care David Popovici ia uimit pe angajatii unui restaurant din Sibiu Ce a facut campionul olimpic dupa ce a servit cina E super super Foto
David Popovici a uimit, din nou, prin modestia sa și a acceptat, cu zâmbetul pe buze, să facă poze cu angajații unui restaurant din Sibiu. Foto: Colaj FANATIK

David Popovici și-a luat niște timp liber după performanțele de la Campionatul Mondial de Natație din Singapore, unde a cucerit aurul atât la proba de 200 de metri liber, cât și la cea de 100 de metri. Tânărul sportiv a vizitat Sibiul, acolo unde i-a uimit pe toți angajații unui restaurant prin modestia și bunătatea sa.

David Popovici, surpriză plăcută pentru angajații unui restaurant din Sibiu! Educația sa și-a spus din nou cuvântul

Recent, talentatul înotător a vizitat unul dintre cele mai frumoase orașe ale României, Sibiu, acolo unde a fost observat la un restaurant din centrul istoric, luând masa alături de un prieten.

Pe tot timpul șederii sale la localul respectiv, angajații i-au respectat intimitatea, făcând abstracție de faptul că este unul dintre cei mai în vogă sportivi nu doar din România, ci din întreaga lume. La final, David a fost abordat de angajații localului pentru a face poze împreună, lucru pe care, bineînțeles, l-a acceptat cu zâmbetul pe buze, dând, din nou, dovadă de modestie și bună creștere.

Patronul restaurantului din centrul Sibiului a ținut să transmită pe rețelele de socializare un mesaj dedicat lui David Popovici, în urma alegerii de a cina la localul său: „Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!”, a scris deținătorul localului pe Facebook.

De asemenea, localnicii nu au putut să nu-l observe pe campionul mondial și, dacă nu o aveau deja, și-au făcut o părere foarte bună despre el: „A stat la o masă spre turn și după ce a servit cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț”, a spus un sibian, conform Turnul Sfatului.

David Popovici
David Popovici a făcut poze cu angajații unui restaurant din Sibiu. Foto: Facebook

Ce îl face pe David Popovici să aibă un discurs atât de curat și plin de bun simț

De cele mai multe ori, David Popovici nu impresionează doar prin calitățile sale fizice și prin rapiditatea cu care își învinge adversarii în cursele pentru medalii, fie că e vorba de Olimpiadă sau Campionat Mondial, ci și prin calitatea sa umană.

Înotătorul de 20 de ani are un discurs foarte bine echilibrat, iar acest lucru se datorează anilor pe care și i-a petrecut învățând la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, de unde a absolvit examenul de bacalaureat cu nota 8.65, urmând, mai apoi, Facultatea de Psihologie și Știința Educației din cadrul Universității București.

