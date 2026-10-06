Gestul prin care suedeza blondă a stârnit admirația românilor pe Arena Națională: „Cea mai bună soție”. Video

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Partida dintre România și Suedia a oferit câteva imagini memorabile nu doar pe gazon, ci și în tribunele Arenei Naționale. Printre suporterii veniți să își încurajeze naționala s-a remarcat și o fană a nordicilor, care a atras atenția prin ținuta sa tradițională.

O fană suedeză a plecat după bere și s-a întors cu una și pentru soț

În timpul meciului o susținătoare a oaspeților s-a ridicat de pe loc și a mers în zona de unde spectatorii își puteau cumpăra băuturi. La întoarcerea în tribună, aceasta nu s-a întors însă doar cu berea ei. Suedeza a cumpărat una și pentru soțul său, care o aștepta în tribune, iar întregul moment a fost surprins într-un clip postat de pagina Sport Archive.

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Gestul aparent banal a devenit rapid savuros prin modul în care s-a desfășurat scena, iar imaginile cu fana selecționatei lui Graham Potter au provocat reacții amuzante. „Cea mai bună soție”, a fost una dintre reacțiile stârnite de momentul surprins pe Arena Națională, acolo unde s-au aflat 49.426 de spectatori la partida România – Suedia 0-1.

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Suedia, două victorii în 10 zile cu România

Suedia a avut motive de sărbătoare și la finalul partidei de pe Arena Națională. Reprezentativa nordică s-a impus cu scorul de 1-0 în fața României, după golul marcat de Viktor Gyokeres în minutul 13. A fost a doua victorie a suedezilor cu „tricolorii” într-un interval de numai 10 zile. În prima etapă din Grupa B4,

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După primele patru etape din Grupa B4, Suedia este lider, cu 10 puncte. Pe locul 2 se află Bosnia & Herțegovina, care are 8 puncte. Podiumul este completat de polonezi, cu 4 puncte. În schimb România este pe ultimul loc, cu 0 puncte și un golaveraj catastrofal: 3 goluri marcate și 13 încasate.