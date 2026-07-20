Sport

Gestul revoltător făcut de Messi în prelungirile finalei CM! S-a dus direct la arbitru și o lume întreagă l-a văzut

Lionel Messi nu a marcat, dar s-a asigurat că iese în evidență în finala CM 2026. Ce rest revoltător a făcut superstarul argentinian.
Mihai Dragomir
20.07.2026 | 07:43
Gestul revoltator facut de Messi in prelungirile finalei CM Sa dus direct la arbitru si o lume intreaga la vazut
ULTIMA ORĂ
Lionel Messi, gest mârșav în finala CM 2026. Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Argentina a pierdut finala CM 2026 cu 0-1 în fața Spaniei. Lionel Messi nu și-a trecut numele pe tabelă nici măcar ca pasator decisiv. În schimb, superstarul sud-american a avut grijă să iasă în evidență în alt mod. Ce rest revoltător a făcut.

Lionel Messi a vrut ca unul dintre adversarii săi să încaseze cartonaș roșu în finala CM 2026

Lionel Messi, cel care a izbucnit în lacrimi după ce a primit medalia de argint de la Donald Trump, a spus adio Campionatelor Mondiale după finala turneului din acest an. Legendarul jucător de 39 de ani a pierdut ce-a de-a treia finală din carieră. Contribuțiile sale au ajutat Argentina încă din faza grupelor să ajungă în ultimul act, însă nu a mai făcut nimic notabil în marea finală.

ADVERTISEMENT

Dacă în semifinala câștigată cu Anglia oferea două pase de gol, acum, Lionel Messi nu s-a mai întâlnit cu reușitele. Cum Enzo Fernandez văzuse cartonașul roșu, Messi și-a dorit din nou egalitate de forțe pe teren. Mai exact, el a încercat să obțină o eliminare a fundașului advers, Marc Cucurella. Câtă vreme „centralul” Slavko Vincic aștepta decizia VAR după un fault dur la Cubarsi, Lionel Messi a scos în evidență gestul ibericului.

El i-a spus arbitrului că Marc Cucurella a folosit mâna, pe care a pus-o la gură în timp ce vorbea, gest interzis total după noul regulament. Când Messi a început să-i ceară eliminarea, Cucurella a mers după el pentru a-l contrazice. Jucătorul Spaniei a rămas însă în continuare pe gazon.

ADVERTISEMENT
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Digi24.ro
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic

De câte ori a atins Lionel Messi mingea în primele 90 de minute din finala CM

Lionel Messi nu s-a văzut foarte mult în primele 90 de minute ale finalei dintre Spania și Argentina. Prezența sa a fost una discretă, iar statisticile jucătorului de 39 de ani au fost total diferite de cele cu care obișnuise la acest turneu final. În total, în cele 90 de minute de joc și 8 de prelungiri, superstarul argentinian a atins mingea de 29 de ori.

ADVERTISEMENT
Haos după Spania - Argentina 1-0: Gavi și Paredes s-au luat la bătaie!...
Digisport.ro
Haos după Spania - Argentina 1-0: Gavi și Paredes s-au luat la bătaie! Imagini neverosimile

  • 1.65 este cota SUPERBET pentru pronosticul „1 solist” la meciul Spania – Ungaria din finala CM 2026 la fotbal feminin

Lionel Scaloni, OUT de pe banca tehnică a Argentinei? A plecat în lacrimi...
Fanatik
Lionel Scaloni, OUT de pe banca tehnică a Argentinei? A plecat în lacrimi din conferința de presă
El a fost singurul fotbalist care n-a dat mâna cu Donald Trump. E...
Fanatik
El a fost singurul fotbalist care n-a dat mâna cu Donald Trump. E ireal ce a putut face și Mikel Merino
Ce a făcut Lamine Yamal, chiar pe gazon, la finalul meciului cu Argentina...
Fanatik
Ce a făcut Lamine Yamal, chiar pe gazon, la finalul meciului cu Argentina din finala CM 2026. Imagini care n-au fost difuzate. Video
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Florin Manea regretă decizia luată de Radu Drăgușin: 'A fost alegerea lui!'
iamsport.ro
Florin Manea regretă decizia luată de Radu Drăgușin: 'A fost alegerea lui!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!