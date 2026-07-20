Gestul revoltător făcut de Messi în prelungirile finalei CM! S-a dus direct la arbitru și o lume întreagă l-a văzut

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Argentina a pierdut finala CM 2026 cu 0-1 în fața Spaniei. Lionel Messi nu și-a trecut numele pe tabelă nici măcar ca pasator decisiv. În schimb, superstarul sud-american a avut grijă să iasă în evidență în alt mod. Ce rest revoltător a făcut.

Lionel Messi a vrut ca unul dintre adversarii săi să încaseze cartonaș roșu în finala CM 2026

a spus adio Campionatelor Mondiale după finala turneului din acest an. Legendarul jucător de 39 de ani a pierdut ce-a de-a treia finală din carieră. Contribuțiile sale au ajutat Argentina încă din faza grupelor să ajungă în ultimul act, însă nu a mai făcut nimic notabil în marea finală.

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Dacă , Lionel Messi nu s-a mai întâlnit cu reușitele. Cum Enzo Fernandez văzuse cartonașul roșu, Messi și-a dorit din nou egalitate de forțe pe teren. Mai exact, el a încercat să obțină o eliminare a fundașului advers, Marc Cucurella. Câtă vreme „centralul” Slavko Vincic aștepta decizia VAR după un fault dur la Cubarsi, Lionel Messi a scos în evidență gestul ibericului.

El i-a spus arbitrului că Marc Cucurella a folosit mâna, pe care a pus-o la gură în timp ce vorbea, gest interzis total după noul regulament. Când Messi a început să-i ceară eliminarea, Cucurella a mers după el pentru a-l contrazice. Jucătorul Spaniei a rămas însă în continuare pe gazon.

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De câte ori a atins Lionel Messi mingea în primele 90 de minute din finala CM

Lionel Messi nu s-a văzut foarte mult în primele 90 de minute ale finalei dintre Spania și Argentina. Prezența sa a fost una discretă, iar statisticile jucătorului de 39 de ani au fost total diferite de cele cu care obișnuise la acest turneu final. În total, în cele 90 de minute de joc și 8 de prelungiri,

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