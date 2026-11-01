Sport

Gestul sfâșietor făcut de foștii colegi de la Rapid la înmormântarea lui Andrei Petrache

Mihai Dragomir
01.11.2026 | 17:44
Gestul sfasietor facut de fostii colegi de la Rapid la inmormantarea lui Andrei Petrache
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Gest deosebit la înmormântarea lui Andrei Petrache. Foto: Colaj FANATIK.
Suflarea rapidistă este învăluită în doliu după tragica pierdere a lui Andrei Petrache, fostul fotbalist și căpitan al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, care a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și foști coechipieri. Tânărul în vârstă de 26 de ani a fost găsit fără viață la sfârșitul lunii octombrie, după aproape o lună de căutări disperate.
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Andrei Petrache, fostul fundaș central și căpitan al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, care fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie, a fost găsit decedat. Suflarea rapidistă l-a condus pe ultimul drum pe cel care a evoluat în tricoul formației mult iubite.

Omagiu sfâșietor din partea foștilor rapidiști la înmormântarea lui Andrei Petrache

Andrei Petrache fusese dat dispărut de familie pe data de 2 octombrie 2026, după ce plecase de acasă, din cartierul bucureștean Crângași. El a fost găsit abia pe 27 octombrie, însă fără suflare. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit în apropierea Casei Radio de către muncitorii care efectuau lucrări de defrișare în zonă. Familia, apropiații săi și suporterii rapidiști l-au condus pe ultimul drum, iar momentul cel mai emoțional al ceremoniei funerare a fost marcat de foștii săi colegi de echipă. Mai exact, în semn de respect și iubire veșnică pentru cel care le-a fost coechipier pe teren, rapidiștii au aprins fumigene roșii, culoarea simbolică a clubului din Giulești.

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Gestul a impresionat profund pe toată lumea prezentă. Îndurerată de o tragedie care a lăsat în urmă regrete și multe semne de întrebare legate de circumstanțele dispariției sale, mama fostului fotbalist a ținut să mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente grele: „Vă rămânem recunoscători tuturor celor care au ales să fie lângă Andy (Poe) pe ultimul drum, am simțit suferința voastră și știu că rugăciunile voastre îi vor înălța sufletul la cer! Mulțumim, oameni buni!”, a declarat mama fostului fotbalist, citată de CanCan.ro.

Cum l-a descris ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului pe Andrei Petrache

ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului au postat pe pagina oficială un amplu mesaj de rămas bun de la fostul lor căpitan. Giuleștenii au avut doar cuvinte mari la adresa lui Andrei Petrache: „Ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet. Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal”, au fost o parte din rândurile dedicate fostului căpitan al echipei bucureștene.

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Andrei Petrache, omagiat chiar și de ultrașii lui Dinamo

Chiar și fanii lui Dinamo au fost mișcați de această dispariție subită. La meciul disputat de „câini” împotriva Chindiei Târgoviște, câștigat cu 5-2 în grupele Cupei României, suporterii „alb-roșilor” au afișat un mesaj de susținere pentru familia îndurerată și pentru suporterii giuleșteni, aducându-i astfel un omagiu fostului rapidist: „Condoleanțe familiei, capul sus, al Rapidului T2 / Poe n-a plecat, va fi mereu cu voi!”. Tragedia vine la puțin timp după ce un arbitru de 30 de ani s-a sinucis din cauza soției, împușcându-se cu o armă deținută legal.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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