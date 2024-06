Gestul șocant al unei mame de 29 de ani. Și-a mușcat fetița, vecinii și polițiștii care au sărit să salveze copilul

Un incident grav a avut loc într-un cartier din Sectorul 1 al Bucureștiului. după ce a ingerat peste 100 de pastile și a mușcat pe rând fiica, vecinii și polițiștii veniți să intervină.

O mamă și-a mușcat copilul, vecinii și polițiștii veniți în ajutor

Vecinii, observând că femeia își atacă copilul, au încercat să o protejeze pe fetiță, dar au fost și ei agresați, f , scrie

„Am supărat-o pentru că am intervenit, pentru că am auzit zgomote mari, un scandal monstru. Și fiica mea mi-a spus să mergem pentru că o bate pe cea mică.

Când am intervenit au fost foarte agresivi, scandalagii, au mușcat-o pe soție de deget, pe fetița mea de mână, scandal, mi-au spart și gardul, au sărit în curte, au dărâmat-o pe soția mea, eu plecasem să anunț poliția.

Am mers la Matei Balș cu ele, au făcut vaccinurile care se fac, am fost la INML, am luat adeverință. Sunt și doi polițiști mușcați”, povestește vecinul care a sărit în ajutorul fetițe”, a spus unul dintre vecini, potrivit sursei citate.

Când polițiștii au sosit, au fost întâmpinați cu aceeași agresivitate. Femeia a devenit violentă și i-a mușcat și pe aceștia în momentul în care au încercat să o ducă la secție. În final, tânăra a fost transportată la Spitalul de Psihiatrie Obregia.

O altă mamă și-a bătut copilul cu un ciocan, dar s-a ales doar cu o amendă

O femeie din Brașov a primit o amendă de câteva mii de lei după ce și-a bătut fiica cu o brutalitate extremă, deoarece aceasta a întârziat la școală.

Decizia instanței nu este finală. Judecătoria Brașov a emis recent o sentință preliminară într-un caz grav de abuz familial, în care o mamă și-a atacat fiica cu un ciocan.

Pe 3 mai 2023, în jurul orei 13:30, femeia, aflată în apartamentul familiei, și-a agresat fiica de 13 ani, lovind-o repetat cu o curea în cap și cu un ciocan de bucătărie peste mâini, provocându-i răni care au necesitat aproape două săptămâni de îngrijiri medicale, conform adevărul.ro.

În acea zi, bunicul fetei a sunat la 112 pentru a raporta că nepoata sa a fost grav bătută de mamă în bucătărie. La scurt timp după sosirea poliției, fata a arătat polițiștilor urmele lăsate de curea și ciocan, iar anchetatorii au găsit urme de sânge pe ciocanul de bucătărie.

Raportul medico-legal întocmit de Serviciul de Medicină Legală Brașov a confirmat rănile severe, inclusiv traumatism cranio-cerebral și hematom occipital.

Mama a recunoscut în fața anchetatorilor că și-a bătut fiica cu cureaua și ciocanul. Este de menționat că ambii părinți ai fetei au antecedente penale. Mama a fost condamnată în 2012 la șapte ani de închisoare pentru tâlhărie, iar tatăl fetei este încarcerat în Statele Unite de mai mulți ani, conform aceleiași surse.