Gestul șocant al unei profesoare din Iași. A bătut-o pe amanta soțului, după care a mers acasă și s-a împăcat cu bărbatul

O femeie din Iași, profesoară, s-a furișat în Primărie în căutarea presupusei amantei soțului. După ce a intrat peste ea în birou, a bătut-o cu pumnii. Imediat după cele întâmplate, a mers acasă și s-a împăcat cu bărbatul ei.

Gestul unei femei din Iași, când a aflat că este înselată

Incidentul s-a petrecut în comuna Focuri, județul Iași, în plină zi. O profesoară a mers țintă la Primărie după ce a aflat de o presupusă idilă între soțul ei și o angajată. Pusă pe scandal, a intrat peste victimă în birou și a încuiat ușa.

Angajata primăriei susține că nu o cunoștea pe profesoară. Aceasta a fost luată prin surprindere, trântită pe jos și . În același timp, victima a declarat că există o relație strict profesională cu soțul acesteia.

„Eram la serviciu în biroul meu. Am fost surprinsă de o doamnă pe care nu o cunoşteam, care a intrat în biroul meu şi a încuiat uşa în urma ei cu cheile care erau în ială, pe interior. M-am trezit atacată, trântită la podea cu ea peste mine, lovindu-mă cu pumnii

Menţionez că singura legătură dintre mine şi acest domn este strict profesională. Sunt în stare de şoc şi mă simt victima unui complot prin aceste zvonuri nefondate”, a spus presupusa amantă a bărbatului, conform .

O martoră povestește că a observat-o pe agresoare înainte de a intra în instituție. Mai mult, a auzit și . Aceasta confirmă faptul că localnicii vorbesc despre o presupusă idilă dintre soțul profesoarei și angajata primăriei.

„Se plimba prin faţa primăriei, Apoi, a intrat , a închis-o şi a bătut-o. A ţipat ajutor, ajutor. Lumea vorbeşte că i-a spart casa, că i-a furat bărbatul. Am văzut-o, tremura toată”, a povestit o martoră, conform sursei menționate.

O angajată era prin preajmă. „Am auzit uşa, am auzit că s-a încuiat şi imediat am auzit-o ţipând. Am bătut în uşă, am bătut, dar era încuiat şi m-am dus în capătul şcării şi am început să strig la un coleg”.

Profesoara s-a întors acasă și s-a împăcat cu soțul ei

Viceprimarul comunei Focuri, Baban Marius Constantin, susține că a văzut starea în care era angajata, după ce a fost bătută. A declarat că era zgâriată pe față și avea o buză spartă.

„A încuiat uşa, a scos cheia şi a băgat-o în buzunar. A început să o lovească cu pumnii, a trântint-o jos. Noi, când am intrat în birou, era zgâriată pe faţă, avea o buză spartă”, a declarat viceprimarul.

În același timp, profesoara a fugit acasă la soțul ei, pe care l-a iertat. La mijloc sunt doi copii, unul de șase ani și altul de opt ani. Bunica acesteia știa de situație.

„Ea plânge săraca. Suferă, cum să nu sufere. Sunt 2 copilaşi, unul de 8 ani şi unul de 6. El e vinovatul. Sunt doi copii, acolo la mijloc. Ea zice că s-a dus cu frumosul să îi zică: Doamnă, nu e frumos, am doi copii, uite aşa. Ea a pus mâna pe telefon să îl sune pe el. Nu ştiu ce a făcut”, a povestit bunica femeii, conform sursei citate.

În final, presupusa amantă a depus o plângere și a primt un ordin de protecție. De asemenea, profesoara s-a ales cu dosar penal pentru loviri și alte violențe.