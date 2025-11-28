Gestul șocant de care a avut parte un reporter sportiv, care transmitea în direct: ”Mi-am dat seama că este intenționat”

ADVERTISEMENT

O jurnalistă care oferea telespectatorilor informații despre un meci a fost avut de un gest șocant. Reporterul sportiv, care transmitea în direct, a realizat că i se întâmplă ceva rău când lucrurile au degenerat.

Un reporter sportiv, victima unui comportament neașteptat

Duda Dalponte este o tânără de 25 de ani, care lucrează pentru televiziunea braziliană Globo. Ocupă funcția de reporter sportiv și se deplasează pe teren pentru a obține informații pentru cei din fața micilor ecrane.

În urmă cu puțin timp a ajuns în Peru, unde se va disputa meciul dintre Flamengo și Palmeiras. Din păcate, atunci când a transmis în direct a avut parte de un comportament neașteptat. Frumoasa șatenă a simțit că este ceva în neregulă în momentul în care a fost trasă de păr.

Inițial, a ignorat și a continuat să fie serioasă și zâmbitoare. Ulterior, jurnalista și-a dat seama că nu este doar o simplă glumă din partea unui suporter. A luat atitudine și a încercat să-și dea seama ce se întâmplă.

Brazilianca a vrut să-i ceară socoteală agresorului, dar nu a văzut despre cine este vorba, de fapt. Duda Dalponte a ajuns virală din cauza acestui incident, primind foarte mult sprijin din partea celor care o urmăresc.

„A doua oară când m-a tras de păr, mi-am dat seama că e intenționat. După a treia oară, m-am întors pentru a încerca să înțeleg ce se întâmplă, să văd cine o face. Am vorbit cu fanii de acolo, dar nu am aflat cine a fost.

E foarte trist că a trebuit să trec prin așa ceva. Dar unele lucruri nu sunt glume, nu sunt doar entuziasm – unele lucruri sunt agresivitate, iar ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost agresivitate.

Este o situație regretabilă; mi-a părut foarte rău că am trecut prin asta, că se întâmplă în continuare”, a declarat jurnalista, conform . A discutat despre acest subiect și în spațiul virtual, unde s-a bucurat de susținerea comunității sale.

O caso da Duda Dalponte é mais que um puxão de cabelo, é um alerta de como a misoginia segue viva e violenta. A repórter estava trabalhando, ao vivo, e mesmo assim foi atacada, e ainda teve gente dizendo que ela “mereceu”. É assim que a violência contra mulheres continua… — Beta Bastos (@roberta_bastoss)

Reporterul sportiv, susținere uriașă de la fani

„Zi lungă, dar toate bune! Mulțumesc pentru mesaje”, a transmis Duda Dalponte, pe Instagram. a primit peste 41.000 de aprecieri și comentarii care au făcut-o să treacă peste acest gest neplăcut.

„Stai liniștită, Duda! Suntem alături de tine”, au notat reprezentanții unui post de televiziune din Brazilia. „Ai fost impecabilă”, „Ești un reporter foarte bun, vei zbura tot mai sus… Coloana vertebrală dreaptă”.

„Inacceptabil, fără îndoială! Mă uitam în direct și a avut loc o revoltă imediată. Îmi pare atât de rău! Și sunt, de asemenea, mândră de tine pentru că ai continuat ferm în emisie. Felicitări”.

„Ești minunată, calea ta este luminioasă”, sunt doar o mică parte din aprecierile primite de Duda Dalponte, după atitudinea neplăcută venită din partea unui suporter, în timp ce transmitea în direct.