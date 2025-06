Gestul șocant făcut de Marilu! Imaginile care răstoarnă complet scandalul. Iustin Petrescu: „Documentarul bestiei e chiar aici!”

Noi imagini cutremurătoare cu Marilu Dobrescu au fost făcute publice de Iustin Petrescu, în plin scandal legat de acuzațiile de abuz pe care influencerița le lansează în spațiul public. Filmarea, descrisă de Petrescu ca fiind „documentarul bestiei”, aruncă o nouă ipoteză asupra controverselor din jurul relației lor. De asemenea, ică semne de întrebare cu privire la veridicitatea acuzațiilor lansate de tânără.

Marilu, surprinsă într-o criză violentă! Iustin Petrescu face publice imaginile care ar putea schimba complet percepția asupra scandalului

Iustin Petrescu rupe tăcerea și aruncă în aer scandalul în care este implicată Marilu! Într-o postare explozivă pe rețelele de socializare, acesta a publicat imagini revoltătoare în care tânăra lovește o pisică.

ADVERTISEMENT

Filmarea vine la scurt timp după o serie de acuzații publice și apariții controversate în care Marilu Dobrescu se prezenta drept o femeie abuzată, aflată în suferință. Însă, potrivit lui Iustin, realitatea ar fi cu totul alta. În textul care însoțește videoclipul, acesta susține că a protejat-o prea mult timp și că nu mai poate rămâne tăcut în fața manipulării.

„I`m done trying to protect this. Manipulare pe care am văzut o zilele astea îmi provoacă greață și încă continua. Nu ai justificare, nu te mai ascunde în spatele femeilor care chiar au trăit abuz. Daca ai o psihoză și omul te oprește, acela nu este abuz. Am stat pentru că am văzut ceva frumos, și că manipularea asta care e pe net, a funcționat atunci și pentru mine.”, a scris Iustin Petrescu la imaginile video făcute publice, în care Marilu loveste o pisică.

ADVERTISEMENT

Dialog tensionat între Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu, surprins în video: gest violent față de o pisică

Dialogul surprins în înregistrarea video publicată pe rețelele de socializare o prezintă pe Petrescu. Filmarea o surprinde pe tânără în timp ce interacționează cu o pisică, iar la un moment dat apare un gest violent, urmat de o discuție cu ton ridicat.

„Marilu: Ce, e drăgut, nu?! E drăguț, zi!

Iustin: Hei… ce ți-a făcut? Dar, ce ți-a făcut?

Marilu: Efectiv… zi, nu-ți place?

Iustin: Ce efectiv! Potolește-te, te rog frumos cu nervii ăștia și cu exageratul ăsta!

Marilu: Bine, haide!

Iustin: De ce ai dat în pisică?

Marilu: De asta!

Iustin: De ce de asta?

Marilu: De asta, pentru că sunt bolnavă psihic! Pentru că efectiv îmi vine să mă sinucid!

Iustin: Că?

Marilu: Nimic! Totul este perfect! Pentru că am diamante și am bani.”, este discuția dintre Marilu și Iustin, din filmarea făcută publică.

ADVERTISEMENT

„Și înainte de injecții tot așa era, ba chiar mai rău”

În textul care însoțește imaginile, Iustin susține că a realizat prea târziu „schema de marketing” din spatele expunerii publice și că, în momentul în care a conștientizat situația, nu mai putea să iasă din relație. Acesta afirmă că nu a primit niciodată scuze sau asumare pentru comportamentele invocate și că, în schimb, a fost nevoit să-și ceară iertare pentru lucruri pe care nu le făcea, doar pentru a evita conflictele.

ADVERTISEMENT

El mai menționează că justificările primite erau adesea legate de injecțiile pe are le făcea Marilu pentru a putea rămâne însărcinată. Reamintim că, timp de peste trei ani, dificil în lupta pentru a avea un copil. După ce au descoperit că nu pot concepe pe cale naturală, cei doi au apelat la tratamente medicale specializate: fertilizarea in vitro.

„Totul pentru cameră: târziu am înțeles care este schema de marketing, și când m-am prins nu mai puteam pleca. O dată nu am auzit scuze sau îmi pare rău. Să văd schimbări.

Ajunsesem să-mi cer scuze și iertare pentru lucruri pe care nu le făceam, doar ca să nu facă mai rău. Jurtificarea era: injecțiile. I didn`t want this, eu nu am avut nevoie să arăt oamenilor povestea și să cresc. Ai decis că-ți dorești și nimeni nu te-a mai putut opri – familie, prieteni. La final tot de mine ai spus că te-am obligat. Shure, nu puteam să opresc violențele, cum pot ori aia.

Și înainte de injecții tot așa era, ba chiar mai rău. Always an excuse, always someone who hurt you. Și să mint pentru toată lumea, m-am săturat. Cameramanul nu pățește niciodată nimic. Că este totul filmat. De la fiecare filmare. Tot. Documentarul bestiei în filmarea asta!”, este textul redactat de Iustin peste filmarea postată pe rețelele de socializare.

Reacții virale după imaginile șocante cu Marilu și pisica: scandal și împărțire de opinii în online

Postarea a devenit rapid virală, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Internauții sunt împărțiți, însă imaginile în care Marilu își varsă nervii pe un animal lipsit de apărare au șocat o bună parte a publicului. Scandalul capătă noi dimensiuni, iar declarațiile lui Iustin par să răstoarne complet imaginea construită în ultimele zile.

„Deci la ea e okay că a abuzat un animal și trebuie să o iertăm, da?”, „Va rog, să ajungă clipul la asociațiile pentru protecția animalelor!!”, „Eu când am zis că Iustin salva câinii și nu ea, am avut dreptate, și că ea tot ce făcea era pentru content. Ca dovadă că Iustin a salvat un câine și după despărțire și i-a oferit o viață mai bună. Ei nu i-a mai păsat nici măcar de responsabilitatea față de câinii ei. Asta nu schimbă cu nimic acuzațiile de abuz față de ea, cu siguranță. Doar arată o față urâtă a ei pe care lumea nu o vedea/știa. Totuși, cum să dai în halul ăsta în pisică?? „Spune-mi cum te comporți cu animalele ca să îți spun cine ești”.”, sunt doar o parte dintre comentariile care au apărut la scurt timp după ce Iuestin a făcut publice imaginile cu Marilu.