Gestul șocant făcut de Mitică Dragomir ca să voteze la alegerile locale! „Am venit cu avionul particular”! A făcut-o praf pe Clotilde Armand

Mitică Dragomir a discutat în propria emisiune, MAX Profețiile lui Mitică, despre subiectele din ultima săptămână. Fostul șef al LPF a analizat prestația tricolorilor din meciul cu Ucraina, dar a vorbit și despre rezultatele de la alegerile locale de pe 9 mai.

”Am venit cu avionul particular să votăm împotriva lui Clotilde”

un moment incredibil. Acesta a decis să renunțe la vacanța din Turcia pentru a reveni în România, alături de familie și prietenii apropiați, pentru a putea vota la alegerile din București. Fostul șef al Ligii Profesioniste și-a dorit cu orice preț ca Clotilde Armand să nu câștige un nou mandat la sectorul 1.

ADVERTISEMENT

„Eu am plecat cu familia în Turcia. A fost extraordinar. Am venit cu avionul particular, cu toate neamurile, cu familia cu tot și cu nu știu câți prieteni să votăm împotriva lui Clotilde. Îți jur! Am pierdut 4 zile din concediu. De ce s-a legat de mine?

Eu i-am adus, fără să-l cunosc pe acest Tuță, i-am adus peste 500 de voturi. Ce-o fi avut ea cu mine să-mi dărâme mie un gard, care nu era al meu ci al Primăriei Capitalei, eu plătind foarte mulți bani primăriei pentru micuța parcare din fața hotelului.

ADVERTISEMENT

Morala este să nu faci rău la oameni. Să știi de la mine. Când e să te ia dracu`, vine și te ia și din ușa bisericii. Ce i-a făcut lui Tudorache, exact asta a pățit ea acum.

Știi ce m-a deranjat? Cum se enerva. Îi ieșeau ochii din orbite. Era pe stradă cu un ghiozdan și bărbat-su`. Țipau ca la ușa cortului. Băi frate, tu ești din Franța, comportă-te ca o doamnă. Mi-a displăcut modul de comportament al ei. Totuși e România, e centrul Bucureștiului”.

ADVERTISEMENT

Se pare că demersurile lui Mitică Dragomir au avut succes. . Contracandidatul ei, George Tuță, a obținut procentul de 36,61%.

Mitică Dragomir, cuvinte de laudă pentru Nicușor Dan

Mitică Dragomir a vorbit și . Primarul capitalei a câștigat un nou mandat, la o diferență clară față de contracandidați. Fostul șef LPF e de părere că edilul este un om politic în adevăratul sens al cuvântului, iar victoria este una meritată.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus: Dacă Firea nu cade la pace cu Burduja și cu Piedone, nu are cum să-l bată (n.r. pe Nicușor Dan la alegerile de la primăria capitalei). Să știi de la mine. Ăsta e om politic. Știe să-și facă publicitate bine. Știe bine să conducă ideile politice”, a precizat Mitică Dragomir la emisiunea MAX Profețiile lui Mitică.

GESTUL SOCANT facut de Mitica Dragomir CA SA VOTEZE LA ALEGERILE LOCALE