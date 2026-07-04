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Gestul superb al lui Cristiano Ronaldo face înconjurul planetei! Ce i-a promis puștiului grav rănit după cutremurele devastatoare din Venezuela. Video

Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea ce i-a promis Cristiano Ronaldo unui copil din Venezuela, care a ajuns în stare gravă la spital după cutremurele devastatoare.
Dragos Petrescu
04.07.2026 | 20:27
Gestul superb al lui Cristiano Ronaldo face inconjurul planetei Ce ia promis pustiului grav ranit dupa cutremurele devastatoare din Venezuela Video
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Cristiano Ronaldo, gest impresionant pentru un copil din Venezuela, care și-a pierdut un picior în urma seismelor devastatoare // FOTO: colaj FANATIK
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Criticat în permanență de când a început CM 2026, turneul final în plină desfășurare din SUA, Canada și Mexic, Cristiano Ronaldo (41 de ani) continuă să livreze. Atât pe teren, cât și în afara lui. Ultimul gest al superstarului portughez s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, asta după ce acesta i-a făcut o surpriză imensă unui fan care a fost rănit grav în urma cutremurelor devastatoare din Venezuela.

Cristiano Ronaldo, gest superb pentru un copil grav rănit de cutremurele din Venezuela!

Puștiul Andres Mieles reprezintă unul dintre numeroșii copii afectați de cutremurele groaznice care au lovit Venezuela în ultimele zile. Din nefericire, acesta a fost prins sub dărâmături și și-a pierdut un picior în urma seismelor, iar ulterior, a ajuns în stare gravă la spital. Fiind un mare fan al lui Cristiano Ronaldo, micuțul a solicitat doar un singur lucru, și anume abțibildul cu idolul său, pe care îl păstrase în albumul cu Cupa Mondială.

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Albumul respectiv nu a rezistat însă cutremurului, dar din fericire pentru Andres, povestea sa a ajuns la Cristiano, iar superstarul portughez a ținut să-i transmită acestuia un mesaj video de susținere, promițându-i chiar participarea la un meci de-ale sale în viitor, dar și un tricou cu semnătură, un gest care l-a bucurat enorm pe puști. „Te salut Andres, am auzit că ești un mare fan și vreau să îți mulțumesc pentru suport. Acum, sunt și eu alături de tine și vreau ca după ce te faci bine să participi la unul dintre meciurile mele! Îți doresc numai bine, prietenul meu, ai grijă de tine și ne vedem curând”, i-a transmis CR7.

Cristiano Ronaldo și Portugalia se pregătesc de „șocul” cu Spania, cel mai așteptat duel din optimile CM 2026!

În cele patru partide disputate până acum la CM 2026, Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze de trei ori, ultimul gol fiind izbutit chiar în victoria cu Croația din 16-imile de finală. Chiar și așa, atacantul celor de la Al Nassr este în continuare principala țintă a criticilor pentru prestațiile neconvingătoare ale trupei lui Roberto Martinez de până acum. Următorul „hop” al lusitanilor este Spania, una dintre marile favorite la câștigarea titlului suprem.

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Ce-i drept, Portugalia putea să evite programul infernal pe care îl are în momentul de față dacă și-ar fi câștigat grupa, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Cristiano Ronaldo și compania au obținut doar o remiză în meciul cu Columbia din ultima etapă a grupei K, scor 0-0, iar astfel, sudamericanii au fost cei care au terminat pe prima poziție. Meciul din optimi cu Spania va avea loc luni, 6 iulie, de la ora 22:00 (ora României), și se va disputa pe AT&T Stadium din Arlington (Texas).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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