Ce a făcut Leo Messi imediat după calificarea Argentinei în semifinale: „Te iubesc!”

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Argentina își continuă drumul spre cel de-al doilea titlu mondial consecutiv. „Pumele” s-au calificat în semifinalele după o victorie obținută în prelungiri în fața Elveției, scor 3-1 (1-1 după 90 de minute), și urmează să dea piept cu Anglia în penultimul act al competiției. Deși nu a marcat, Lionel Messi a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, iar la finalul partidei, acesta i-a oferit tricoul său marelui Roberto Baggio, câștigătorul Balonului de Aur din 1993.

După calificarea Argentinei în semifinalele CM 2026, Lionel Messi i-a oferit tricoul său lui Roberto Baggio

Pentru fotbalistul lui Inter Miami, disputa cu Elveția a reprezentat primul meci de la actuala ediție de CM în care nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Totuși, acesta a contribuit decisiv la primul gol al naționalei „albiceleste”, fiind omul cu pasa decisivă la reușita lui Alexis Mac Allister din minutul 10 al întâlnirii. În tribunele stadionului Arrowhead din Kansas City a fost prezent și fostul fotbalist italian Roberto Baggio, care s-a ales cu un cadou neașteptat din partea lui Messi la finalul partidei.

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Cei doi s-au întâlnit în incinta stadionului, iar superstarul argentinian i-a oferit tricoul său de joc lui „Il Divin Codino”. Ulterior, câștigătorul Balonul de Aur din 1993 a postat o fotografie cu cei doi pe rețelele de socializare și i-a transmis lui Messi un mesaj emoționant: „Mulțumesc, Leo, pentru cadoul tău prețios și pentru afecțiunea ta! Te iubesc, prietene”.

MESSI LE REGALÓ SU CAMISETA A BAGGIO 🇦🇷🤝🇮🇹 El histórico ex jugador italiano compartió la foto en sus redes con un mensaje de agradecimiento 👏 — Diario Olé (@DiarioOle)

Argentina lui Leo Messi va înfrunta Anglia lui Harry Kane pentru un loc în marea finală de la CM 2026!

Grație succesului obținut împotriva Elveției, campioana mondială en-titre a obținut biletele pentru semifinalele CM 2026, acolo unde o așteaptă . Meciul dintre cele două super națiuni, care reprezintă deja un clasic pe marea scenă a fotbalului, va avea loc miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00 (ora României), și se va disputa pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.

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În cealaltă semifinală, cea de marți (14 iulie), se vor duela Franța și Spania, urmând că învingătoarea din meciul respectiv să dea piept cu câștigătoarea disputei dintre Argentina și Anglia în marea finală de pe 19 iulie. Echipele care vor pierde în semifinale vor juca una împotriva celeilalte în finală mică (18 iulie) pentru medalia de bronz.

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