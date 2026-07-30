Sport

Gestul suporterilor bulgari la finalul meciului Universitatea Craiova – Levski 2-2! Motivul pentru care i-au aplaudat pe olteni. Video exclusiv

Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar din Champions League după 2-2 cu Levski. Fanii bulgari intraţi "sub acoperire" la tribuna 1, au făcut un gest neaşteptat la finalul meciului.
Marian Popovici, Tibi Cocora
30.07.2026 | 07:04
Gestul suporterilor bulgari la finalul meciului Universitatea Craiova Levski 22 Motivul pentru care iau aplaudat pe olteni Video exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Gestul suporterilor bulgari la finalul meciului Universitatea Craiova - Levski 2-2! Motivul pentru care i-au aplaudat pe olteni. Sursa: Fanatik
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Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii au încheiat la egalitate, scor 2-2, cu Levski Sofia, iar bulgarii merg mai departe graţie victorie cu 1-0 obţinută în meciul tur.

Gestul suporterilor bulgari la finalul meciului Universitatea Craiova – Levski 2-2

Galeria echipei oaspete a fost suspendată pentru confruntarea de pe „Ion Oblemenco”, dar câteva sute de fani au găsit o breşă prin care să vadă meciul. Ei au intrat pe stadion deghizaţi, cu tricouri şi fulare cu Universitatea Craiova.

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Apoi, pe parcursul meciului, o parte a fanilor bulgari a fost evacuată de forţele de ordine, după ce s-a bucurat ostentativ la golurile marcate de Levski. Ceilalţi au rămas până la final şi au făcut un gest neaşteptat.

Aflaţi la tribuna 1, aproape de intrarea tunelului spre vestiare, fanii bulgarilor au aplaudat în momentul în care jucătorii Universităţii Craiova au părăsit terenul, apoi au scandat de mai multe ori: „Craiova, Craiova, Craiova”.

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Peluza Nord a Craiovei a condamnat decizia ca bulgarii să nu vină la meci

Gestul vine ca mulţumire pentru că Peluza Nord a Craiovei a condamnat decizia ca fanii bulgari să nu intre la meciul de pe „Ion Oblemenco”. UEFA a luat această decizie ca urmare a problemelor pe care suporterii lui Levski le-au provocat la meciul din turul precedent cu Borac Banja Luka.

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Universitatea Craiova va merge mai departe în turul trei preliminar din Europa League. Campioana României joacă împotriva lui Kups Kuopio, în timp ce Levski Sofia va juca pentru play-off-ul Champions League cu Kairat Almaty.

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  • 27.037 de spectatori au fost la Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2
  • 200 de fani bulgari au intrat „deghizaţi” în stadion

Gestul suporterilor bulgari la finalul meciului Universitatea Craiova - Levski 2-2

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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