Gestul suprem de respect din partea lui Cristiano Ronaldo! Ce a făcut în timpul Ramadanului pentru colegii săi de la Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, gest superb prin care și-a arătat respectul pentru coechipierii săi musulmani de la Al-Nassr! Ce a făcut starul portughez
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.02.2026 | 07:45
Cristiano Ronaldo, gest superb față de coechipierii săi de la Al-Nassr. Foto: Hepta
După cum se știe deja foarte bine, Cristiano Ronaldo joacă de ceva timp la Al-Nassr, în Arabia Saudită, o țară musulmană în care bineînțeles că se practică postul denumit Ramadan. În contextul în care această perioadă foarte importantă pentru practicanții de pretutindeni ai acestei religii a început recent, a ieșit la iveală o informație necunoscută până acum publicului larg cu privire la starul portughez.

Gestul făcut de Cristiano Ronaldo față de coechipierii săi de la Al-Nassr în timpul Ramadanului de anul trecut

Concret, un fost jucător de la Al-Nassr, pe numele său Shaye Sharahili, a dezvăluit că Ronaldo a ținut anul trecut pentru câteva zile Ramadanul, din respect pentru colegii săi și pentru a-și da seama exact ce presupune această chestiune și cum poate fi performanța sportivă influențată de acest aspect al vieții cotidiene din țările musulmane, inclusiv Arabia Saudită în mod evident.

„Anul trecut, Cristiano Ronaldo a încercat să postească alături de jucătorii musulmani ai echipei Al- Nassr în timpul Ramadanului. A postit două zile pentru a experimenta ce simt musulmanii în timpul postului”, a spus respectivul în cadrul unui podcast intitulat „Thmanyah Sports”, citat de jurnaliștii de la footmercato.net. 

Cristiano Ronaldo a făcut recent pace cu Al-Nassr

În contrapartidă vizavi de acest episod, Cristiano Ronaldo a acuzat chiar recent că nu este respectat în Arabia Saudită, motiv pentru care a amenințat chiar că va pleca din această țară. După cum se știe deja destul de bine, lusitanul a fost extrem de deranjat de faptul că Benzema, fostul său coleg de la Real Madrid, nu a ajuns la Al-Nassr după plecarea de la Al-Ittihad, ci tocmai la marea rivală Al-Hilal.

Ronaldo a făcut acuzații grave la adresa propriului club în acest sens, dar și vizavi de Liga Profesionistă de Fotbal din Arabia Saudită și, mai ales, față de Fondul Public de Investiții din această țară (PIF), entitate controlată bineînțeles de Guvern. El a susținut atunci că cei de la Al-Hilal sunt avantajați de aceste organisme când vine vorba despre astfel de investiții în transferuri.

Cristiano a refuzat să joace pentru Al-Nassr în două meciuri de campionat, dar ulterior a revenit la sentimente mai bune și a intrat din nou pe teren pentru gruparea din Riyadh, marcând chiar la primul joc de după împăcare și astfel apropiindu-se și mai mult de borna istorică de 1000 de goluri înscrise în cariera sa. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
