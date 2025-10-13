A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei

După victoria României în fața Austriei, celebrul vlogger Zbîr a șocat pe toată lumea cu un cadou inedit pentru un conducător auto de origine turcă, o surpriză de peste 10.000 de euro care a făcut furori pe rețelele sociale!

Cum a reușit Zbîr să șocheze un șofer turc după meciul României cu Austria?

FANATIK a aflat ce a făcut cunoscutul youtuber Zbîr pentru un șofer de ride sharing. Emoție, adrenalină și mândrie au cuprins Arena Națională în s ! Însă surpriza a venit chiar din partea lui Zbîr, care i-a oferit șoferului o Dacia Logan, imediat după încheierea partidei, câștigată de România cu scorul de 1-0.

Totul a început cu o promisiune făcută în mașină, în drum spre Arena Națională, chiar înainte de fluierul de start. Cei doi au discutat despre pasiunea lor comună pentru fotbal și despre speranța ca România să se califice la turneul final, fără să știe că seara le va aduce o surpriză memorabilă.

„Am urcat în mașină și am dat de un șofer de origine turcă. Mi-a zis că este din Turcia și că ține cu România de când juca Hagi la ei în țară. M-am gândit că e un moment bun să îi fac cadou, o mașina românească, fabricată în România. I-am propus o înțelegere.

Dacă România câștigă în meciul cu Austria, îi dau cadou o Dacia Logan. Și a avut noroc. România a câștigat, iar după terminarea meciului ne-am dus direct la el acasă să-i înmânăm premiul”, a spus Zbîr.

Cum a transformat Zbîr o victorie de fotbal într-un moment de neuitat?

Meciul a fost tensionat până aproape de final, fanii trind cu sufletul la gură fiecare fază. România a reușit să înscrie golul victoriei în minutul 95, iar Arena Națională a explodat într-un val de bucurie și entuziasm, cu sute de mii de voci care au strigat de fericire.

În mijlocul acestei euforii, Zbîr și-a respectat promisiunea făcută mai devreme, demonstrând că gestul său nu era doar un impuls. Imediat după fluierul final, youtuberul s-a întâlnit cu norocosul ridder și i-a oferit cheile unei Dacia Logan, estimată la cel puțin 10.000 de euro, transformând o seară de fotbal într-o experiență de neuitat și într-un moment care va rămâne în amintirea tuturor.

„Nu e vorba doar despre o mașină, ci de cât de frumos este să ne bucurăm împreună de reușitele românilor”, a mai menționat vlogerrul.

De ce a devenit viral momentul în care Zbîr oferă o Dacia Logan?

Cadoul lui Zbîr nu este însă o premieră! și de a aduce bucurie celor pe care îi întâlnește în viața de zi cu zi. Tânărul milionar este cunoscut pentru surprizele impresionante pe care le face celor dragi: de curând, tatăl său a primit în dar un Aston Martin de zeci de mii de euro.

Și de această dată, momentul în care șoferul de ride sharing a primit cheile Daciei Logan a devenit viral. Clipul care surprinde reacția norocosului a adunat .

Cine este youtuber-ul Zbîr?

Zbîr este un tânăr influencer și antreprenor din România, activ atât pe platformele de social media, cât și în mediul de afaceri. Are o comunitate semnificativă de urmăritori și este cunoscut pentru implicarea sa în diverse proiecte și inițiative online.

Pe lângă activitatea sa în social media, Zbîr este pasionat de mașini și derulează campanii motivaționale. De asemenea, gestionează mai multe afaceri în diferite domenii, combinând implicarea în mediul digital cu activitatea antreprenorială.