Gestul unui fotbalist de la Bordeaux l-a surprins pe Aurel Țicleanu: „M-a bufnit râsul”. Dezvăluiri la 42 de ani de la calificarea Universității Craiova în sferturile Cupei UEFA

Zaibărul a fost mai tare ca vinul de Bordeaux pe 8 decembrie 1982, ziua în care Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în francezilor și s-a calificat în sferturile Cupei UEFA. Aurel Țicleanu a vorbit despre programul infernal pe care l-au avut „juveții” înainte de meci și a dezvăluit o scenă mai puțin cunoscută de pe „Central”.

Aurel Țicleanu, la 42 de ani de la Universitatea Craiova – Bordeaux 2-0: „Era o echipă tare de tot”. Ce probleme au întâmpinat la națională

nu au fost uitate nici până în ziua de astăzi. Suporterii „juveților” care nu i-au văzut pe „alb-albaștri” pe „Central” cu Benfica, Bordeaux sau Fiorentina știu totul despre Craiova Maxima de la bunici sau părinți.

Amintirea serilor de neuitat de pe „Central” nu s-a stins datorită suporterilor care au fost vrăjiți de la acea vreme. Astfel, la 42 de ani de la succesul istoric cu Bordeaux, FANATIK l-a contactat pe Aurel Țicleanu.

Fostul mare mijlocaș al Universității Craiova a dezvăluit ce program infernal au avut internaționalii din lotul „juveților” înaintea meciului de pe „Central” cu Bordeaux. Cu câteva zile înainte, Aurel Țicleanu, Silviu Lung, Costică Ștefănescu, Nae Ungureanu, Ilie Balaci și Rodion Cămătaru au jucat în deplasare cu Italia.

„Ce frumos! Am o grămadă de amintiri, cu patru zile înainte am jucat împotriva campioanei mondiale en-titre. Italia era campioană mondială, era cea mai frumoasă națională a Italiei din toate timpurile.

Am primit cartonașul roșu la Florența, după nu am reușit să zburăm pentru că era ceață. La Milano a fost ceață, ne-am întors la Florența și am făcut o alergare prin parcul de lângă hotel, iar a doua zi am plecat cu avionul de la Roma.

Arbitrul a inventat un penalty la meciul tur de la Bordeaux. Bordeaux era o echipă tare de tot, cu niște jucători care au impresionat la Campionatul Mondial. Era Tresor, Giresse, Tigana și Lacombe, toți titulari la echipa națională”, a spus Aurel Țicleanu.

Aurel Țicleanu: „Ne-am dorit calificarea foarte tare, simțeam o revoltă”

Bordeaux s-a impus cu 1-0 în partida tur, însă oltenii au reușit să întoarcă scorul pe „Central”. Golurile lui Aurel Țicleanu și Gheorghiță Geolgău au calificat Universitatea Craiova în sferturile Cupei UEFA.

„Am deblocat tabela în prima repriză, după ne-a fost foarte greu. Era și normal să ne fie greu, Bordeaux era o echipă puternică. Gheorghiță Geolgău a marcat golul victoriei în prelungiri. Știu că ne doream calificarea foarte tare.

Șimțeam o revoltă pentru că ei nu ne-au bătut în Franța pe bune, chiar dacă spre finalul jocului s-au aruncat pe noi să dea și golul doi. Au simțit că dacă ne dau două goluri ne-ar fi fost mult mai greu să întoarcem rezultatul, dar Silvică Lung a apărat extraordinar.

Îmi aduc aminte că stadionul era arhiplin, lumea era îmbrăcată bine. Amza Pellea a venit cu un monolog, în care spunea că și-a pierdut căciula acolo”, a mai spus Aurel Țicleanu.

Francezii au încercat să îi mituiască pe olteni: „M-a bufnit râsul”

„Bordeaux a trecut de echipe mari și cu un an înainte, l-au avut pe antrenorul care a câștigat Campionatul Mondial după. Giresse mi-a arătat gestul universal cu banii, a vrut să vină să discutăm chestia asta. M-a bufnit râsul, atât și nimic mai mult.

Cine s-ar fi gândit atunci la astfel de prostii. Noi am vrut să ne calificăm, pentru că eram foarte supărați după meciul de la Bordeaux. Nu era prima greșeală de acest fel și în primul tur cu Fiorentina am avut probleme cu un penalty, în țară toți ne furau pe noi.

Meciul l-am văzut de nenumărate ori, nu știu cum a ajuns la mine o casetă cu comentariu în limba franceză. M-am uitat de nenumărate ori la ea și de câte ori mă uitam vedeam cu totul altceva, am jucat extraordinar.

Sunt ani buni de când nu m-am mai uitat la casetă, dar merg pe internet când se apropie evenimentele. Golul meu și al lui Gheorghiță Geolgău circulă pe internet și ne aduc aminte că atunci a fost o zi mare pentru fotbalul din Bănie și pentru fotbalul românesc”, a încheiat Aurel Țicleanu.