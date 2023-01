Leo Messi plătește pentru gesturile lui ”Dibou” Martinez. Decizia surprinzătoare luată de PSG pentru meciul cu Angers

Leo Messi a izbutit să își vadă împlinit visul de a duce Argentina la titlul mondial. A urmat o vacanță mai amplă, iar apoi, în start de ianuarie, a revenit la antrenamentele lui PSG. Iar astăzi, cu Angers, ultima clasată, acasă, este anunțat în formula de start a parizienilor. Însă, se pare, nu va beneficia de un moment special în care să fie celebrat triumful său din Qatar.

La revenirea la Paris, pentru prima sesiune de antrenamente, Leo Messi a beneficiat de o primire specială din partea colegilor și a staffului tehnic.

Leo Messi The GOAT welcomed with a guard of honour from PSG players 🐐

— MBAH (@Mbahdeyforyou)