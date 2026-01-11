Gesturile obscene ale lui Cubarsi au provocat un scandal uriaș după Barcelona – Real Madrid 3-2! Mbappe l-a taxat imediat. Video

Barcelona a câștigat primul trofeu al anului 2026. Catalanii s-au impus cu 3-2 în finala Supercupei Spaniei, în fața rivalilor de la Real Madrid. La final a avut loc un moment controversat. Cubarsí, fundașul grupării blaugrana, a făcut gesturi obscene la adresa suporterilor echipei rivale, iar Mbappé l-a taxat.
Partida s-a jucat pe stadionul din Jeddah și a fost un adevărat spectacol. Catalanii au înscris primii, prin Raphinha, și păreau că vor merge la vestiare în avantaj. Totuși, în minutele de prelungire ale primei reprize a fost o adevărată nebunie. S-a mai înscris de încă trei ori, iar la pauză tabela arăta 2-2.
În repriza a doua, Raphinha a ieșit din nou la rampă. Brazilianul din atacul Barcelonei a dus scorul la 3-2 cu un șut deviat, la care Courtois, portarul celor de la Real Madrid, nu a avut nicio șansă. Până la final, „los blancos” nu au mai reușit să egaleze.
La finalul meciului, pe stadionul din Jeddah a avut loc un moment interesant. Cubarsí, stoperul celor de la Barcelona, a fost surprins în timp ce făcea gesturi obscene către suporterii echipei rivale. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.
Pe fondul acestui episod, Kylian Mbappé a ajuns din nou în centrul atenției. Potrivit jurnalistului Alfredo Martínez, starul francez ar fi avut un rol decisiv într-un alt moment controversat de la finalul partidei: nerespectarea tradiționalului culoar de onoare pentru câștigători.
Conform sursei citate, Mbappé și-ar fi îndepărtat colegii și ar fi împiedicat delegația Realului să ofere acest gest simbolic Barcelonei, un act de respect considerat parte din protocolul fotbalului spaniol. Gestul francezului ar fi eclipsat complet festivitatea catalanilor și a provocat un val de critici în mediul online.