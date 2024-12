Geta Sterp a publicat prima poză cu micuțul ei Vladimir, după externare. Cum arată bebelușul

Geta Sterp, sora lui Culiță Sterp, a devenit mamă pentru prima dată. Micuțul Vladimir a venit pe lume în data de 7 decembrie, spre bucuria întregii familii care a așteptat cu sufletul la gură acest moment special. Proaspăta mămică a postat deja primele imagini cu bebelușul.

Geta Sterp, primele imagini cu bebelușul

pe data de 7 decembrie 2024. Bruneta este în culmea fericirii și a plecat deja acasă cu micuțul ei, după câteva zile petrecute la maternitate. Ea a împărtășit cu fanii vestea cea mare, alături de câteva imagini adorabile cu micuțul Vladimir.

Geta Sterp a ales să nască în apă și a îndurat un travaliul a durat 27 de ore. În final ea a reușit să aducă pe lume un băiețel perfect sănătos, care a cântărit la naștere impresionanta greutate de 4.560 grame.

„După 27 de ore de travaliu, mare parte petrecute în apă, am desăvârșit minunea de 4.560 g cu perineul intact, datorită celor mai minunați oameni. Am avut parte de clamparea și secționarea tardivă a cordonului ombilical, de skin to skin și de ORA MAGICĂ, în care ne-am bucurat de minunea noastră! Nu pot exprima în cuvinte sentimentul de a fi MAMĂ! Vă mulțumesc pentru sutele sau poate miile de mesaje! Sunteți deosebiți cu toții!”, a scris Geta Sterp, pe Instagram, după ce a născut, potrivit

Deși inițial se zvonea că bebelușul se va numi David, așa cum dezvăluise chiar mama Geta în urmă cu ceva timp, Geta s-a răzgândit în ultimul moment. nume care a fost anunțat cu bucurie de unchiul bebelușului, Culiță Sterp.

Geta Sterp a fost externată din maternitate

După câteva zile petrecute la maternitate, Geta și micuțul Vladimir au fost externați, iar proaspăta mămică a imortalizat momentul în câteva fotografii emoționante.

„VLADIMIR vă salută! Ne-am îmbrăcat și am plecat spre casă! Cu toate că abia așteptăm să ajungem, mi-a fost destul de greu să mă despart de oamenii dragi pe care i-am cunoscut la clinică și care mi-au fost alături necondiționat. Le-am promis că o să mă întorc în anii ce urmează, să îi mai fac frățiori lui Vladimir”, a scris Geta Sterp pe Instagram, conform sursei menționate.

Vestea cea mare a fost primită cu bucurie și de fratele Getei, Culiță Sterp, care este nerăbdător să-și cunoască nepotul.

„Doamne, ce minune a venit în familia noastră! Dragul nostru, Vladimir! Abia aștept să ajung acasă să te văd”, a scris Culiță Sterp, în mediul online.